По факту страшного ДТП на свободненской трассе возбудили уголовное дело

Амурские следователи возбудили уголовное дело по факту жуткой аварии, которая произошла ночью 6 сентября на свободненской трассе.

Напомним, что на дороге Благовещенск – Свободный около 01:15 лоб в лоб столкнулись две иномарки – Toyota Vitz и Daewoo Nexia. После этого одна из машин загорелась. В результате автокатастрофы 23-летний молодой человек погиб, еще 7 пострадавших с травмами были доставлены в больницу, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо иным механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.