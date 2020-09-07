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сегодня, 14:05 0

По факту страшного ДТП на свободненской трассе возбудили уголовное дело

По факту страшного ДТП на свободненской трассе возбудили уголовное дело

Амурские следователи возбудили уголовное дело по факту жуткой аварии, которая произошла ночью 6 сентября на свободненской трассе.

Напомним, что на дороге Благовещенск – Свободный около 01:15 лоб в лоб столкнулись две иномарки – Toyota Vitz и Daewoo Nexia. После этого одна из машин загорелась. В результате автокатастрофы 23-летний молодой человек погиб, еще 7 пострадавших с травмами были доставлены в больницу, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо иным механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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#дороги #ДТП #происшествия

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