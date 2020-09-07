Центр спортивной подготовки хотят построить в Благовещенском районе

Региональный центр спортивной подготовки появится в Благовещенском районе. Сейчас идут поиски инвестора для реализации проекта.

В планах — возвести здание центра в Чигирях. В нём расположатся универсальный игровой, тренировочный и тренажерный залы. В центре планируют проводить официальные региональные, межрегиональные и всероссийские спортивные и физкультурные мероприятия, подготавливать сборные команды региона. Для реализации крупнейшего спортивного проекта региона потребуется более миллиарда рублей инвестиций.

— В Амурской области, к сожалению, нет материально-технической базы для организации и проведения официальных региональных спортивных и физкультурных мероприятий. Возникают сложности и с подготовкой сборных команд. Мы вынуждены проводить более сотни официальных мероприятий в год на арендованных спортивных объектах. Часть из них отсутствует во Всероссийском реестре объектов спорта и не может использоваться для проведения физкультурных и спортивных мероприятий. Поэтому открытие центра позволит повысить уровень спортивной подготовки амурских спортсменов и обеспечить безопасность при проведении спортивных мероприятий на территории региона, — отметил губернатор области Василий Орлов.

Агентство Амурской области по привлечению инвестиций и региональное министерство спорта уже готовят документы для конкурса на заключение концессионного соглашения. Инвестор сможет начать строительство к концу 2022 года. Первых посетителей центр сможет принять в конце 2024 года, сообщает администрация Благовещенского района.