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сегодня, 13:29 2

Центр спортивной подготовки хотят построить в Благовещенском районе

Центр спортивной подготовки хотят построить в Благовещенском районе
Фото: pixabay.com

Региональный центр спортивной подготовки появится в Благовещенском районе. Сейчас идут поиски инвестора для реализации проекта.

В планах — возвести здание центра в Чигирях. В нём расположатся универсальный игровой, тренировочный и тренажерный залы. В центре планируют проводить официальные региональные, межрегиональные и всероссийские спортивные и физкультурные мероприятия, подготавливать сборные команды региона. Для реализации крупнейшего спортивного проекта региона потребуется более миллиарда рублей инвестиций.

— В Амурской области, к сожалению, нет материально-технической базы для организации и проведения официальных региональных спортивных и физкультурных мероприятий. Возникают сложности и с подготовкой сборных команд. Мы вынуждены проводить более сотни официальных мероприятий в год на арендованных спортивных объектах. Часть из них отсутствует во Всероссийском реестре объектов спорта и не может использоваться для проведения физкультурных и спортивных мероприятий. Поэтому открытие центра позволит повысить уровень спортивной подготовки амурских спортсменов и обеспечить безопасность при проведении спортивных мероприятий на территории региона, — отметил губернатор области Василий Орлов.

Агентство Амурской области по привлечению инвестиций и региональное министерство спорта уже готовят документы для конкурса на заключение концессионного соглашения. Инвестор сможет начать строительство к концу 2022 года. Первых посетителей центр сможет принять в конце 2024 года, сообщает администрация Благовещенского района.

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#спорт #строительство

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Комментарии
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  • Бледный король

    Бледный король
    3 часа назад

    в Чигирях внезапно появились городские сети канализации?

    Или это - спортсменам деревянные сортиры выгребного типа на улице поставим?

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Бледный король, читайте главное! Для реализации крупнейшего спортивного проекта региона потребуется более миллиарда рублей инвестиций. Главное получить и попилить бабло! Фанерные Олимпийские объекты в Сочи уже "поплыли"...

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