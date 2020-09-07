Первые участники фестиваля «Амурская осень» прилетели в Благовещенск

Сегодня стартует пролог фестиваля кино и театра «Амурская осень-2020». Первые звёзды уже прилетели в область и сегодня начнут проводить творческие встречи в районах. Первая на очереди — Тамбовка.

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#кино #культура #Фестиваль «Амурская осень»

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