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сегодня, 13:43 1

Первые участники фестиваля «Амурская осень» прилетели в Благовещенск

Первые участники фестиваля «Амурская осень» прилетели в Благовещенск

Сегодня стартует пролог фестиваля кино и театра «Амурская осень-2020». Первые звёзды уже прилетели в область и сегодня начнут проводить творческие встречи в районах. Первая на очереди — Тамбовка.

«Первый десант @amur_osen вечером улетел в Благовещенск... Завтра стартует пролог фестиваля в тех районах области, где позволяет обстановка», сообщил накануне в своем Инстаграме президент фестиваля Сергей Новожилов.

Вместе с артистами Мариной Яковлевой, Андреем Андреевым и Иваном Соловьевым в Благовещенск прилетела куратор актёрской бригады Татьяна Павлова.

Творческая встреча с участниками фестиваля состоится в Доме культуры села Тамбовка в понедельник, 7 сентября, в 16:00, сообщает в своём аккаунте администрация Тамбовского района.

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#кино #культура #Фестиваль «Амурская осень»

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Прикольно

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