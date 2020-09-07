Первые участники фестиваля «Амурская осень» прилетели в Благовещенск
Сегодня стартует пролог фестиваля кино и театра «Амурская осень-2020». Первые звёзды уже прилетели в область и сегодня начнут проводить творческие встречи в районах. Первая на очереди — Тамбовка.
«Первый десант @amur_osen вечером улетел в Благовещенск... Завтра стартует пролог фестиваля в тех районах области, где позволяет обстановка», сообщил накануне в своем Инстаграме президент фестиваля Сергей Новожилов.
Вместе с артистами Мариной Яковлевой, Андреем Андреевым и Иваном Соловьевым в Благовещенск прилетела куратор актёрской бригады Татьяна Павлова.
Творческая встреча с участниками фестиваля состоится в Доме культуры села Тамбовка в понедельник, 7 сентября, в 16:00, сообщает в своём аккаунте администрация Тамбовского района.
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