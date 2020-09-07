Денежные премии вручат за лучшую социальную рекламу о Благовещенске

Конкурс «Благовещенск глазами молодежи» стартовал в областной столице. Поучаствовать можно в трех номинациях: «Социальный плакат», «Социальная фотография» и «Социальный видеоролик». Обладатель первого места получит премию 11 500 рублей, второго — 7 500 рублей, третьего — 3 500 рублей.

Главное требование к работам – все они должны рассказывать о любви и уважении к городу. ⠀

Чтобы участникам было легче определиться с направлением работы, организаторы конкурса предлагают выбрать одну из тем: «Люди Благовещенска», «Пейзажи Благовещенска», «Достопримечательности Благовещенска», «Интересные места Благовещенска», «Как сделать Благовещенск чистым», «Благовещенск благоустроенный», «Улицы родного города», «Благовещенск исторический» и другие. ⠀

Заявки на участие принимаются до 27 сентября. Подробнее о конкурсе можно узнать в соцсетях, а также по телефонам отдела по делам молодежи Благовещенска.