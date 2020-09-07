Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:18 1

Денежные премии вручат за лучшую социальную рекламу о Благовещенске

Денежные премии вручат за лучшую социальную рекламу о Благовещенске
Фото: @molodblag28

Конкурс «Благовещенск глазами молодежи» стартовал в областной столице. Поучаствовать можно в трех номинациях: «Социальный плакат», «Социальная фотография» и «Социальный видеоролик». Обладатель первого места получит премию 11 500 рублей, второго — 7 500 рублей, третьего — 3 500 рублей.

Главное требование к работам – все они должны рассказывать о любви и уважении к городу. ⠀

Чтобы участникам было легче определиться с направлением работы, организаторы конкурса предлагают выбрать одну из тем: «Люди Благовещенска», «Пейзажи Благовещенска», «Достопримечательности Благовещенска», «Интересные места Благовещенска», «Как сделать Благовещенск чистым», «Благовещенск благоустроенный», «Улицы родного города», «Благовещенск исторический» и другие. ⠀

Заявки на участие принимаются до 27 сентября. Подробнее о конкурсе можно узнать в соцсетях, а также по телефонам отдела по делам молодежи Благовещенска.

Просмотров всего: 180

#конкурсы

распечатать


В России и мире

Премьеру нового фильма Кончаловского покажут в Венеции
Общество 4

Активист из Приамурья выиграл грант на патриотическом форуме «ОстроVA»
Общество 12

Василий Орлов объявил итоги «Суворовского натиска»
Общество 1

Заключительный этап конкурса «Ученик года-2020» пройдёт в онлайн-формате
Комментарии
Показать все (1)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    сами работать не хотят-себе оставят часть премии

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь