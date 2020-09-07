В Благовещенске центр «Доброта» предлагает бесплатный прокат реабилитационного оборудования
Центр «Доброта» в рамках программы «Нет преград» предлагает родителям детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья воспользоваться бесплатным прокатом реабилитационного оборудования.
На сегодняшний день в комплексном центре доступны иппотренажер для детей с ДЦП, опоры-ползунки, ходунки-роляторы, лежачий самокат и велотренажеры для разных возрастных категорий.
Как сообщает пресс-служба минсоцзащиты, прокат реабилитационного оборудования осуществляется бесплатно на срок от одного до трех месяцев.
Для того чтобы оформить оборудование в аренду, понадобится паспорт родителя (законного представителя) ребенка-инвалида, справка об инвалидности, ИПРА ребенка и свидетельство о рождении (паспорт) ребенка.
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