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7сентября
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сегодня, 13:52 0

В Благовещенске центр «Доброта» предлагает бесплатный прокат реабилитационного оборудования

В Благовещенске центр «Доброта» предлагает бесплатный прокат реабилитационного оборудования
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Центр «Доброта» в рамках программы «Нет преград» предлагает родителям детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья воспользоваться бесплатным прокатом реабилитационного оборудования.

На сегодняшний день в комплексном центре доступны иппотренажер для детей с ДЦП, опоры-ползунки, ходунки-роляторы, лежачий самокат и велотренажеры для разных возрастных категорий.

Как сообщает пресс-служба минсоцзащиты, прокат реабилитационного оборудования осуществляется бесплатно на срок от одного до трех месяцев.

Для того чтобы оформить оборудование в аренду, понадобится паспорт родителя (законного представителя) ребенка-инвалида, справка об инвалидности, ИПРА ребенка и свидетельство о рождении (паспорт) ребенка.

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#дети #здоровье #медицина #областная власть

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