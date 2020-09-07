Участники WorldSkills Russia «Дали пять!» более пяти тысяч раз

В прошедшее воскресенье, 6 сентября в Москве состоялась церемония открытия финала восьмого Нацчемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». Все 5069 участников церемонии «Дали пять!» друг другу — новое достижение Книги рекордов Гиннесса.

Этот рекорд войдёт в Книгу Гиннесса как самая длинная цепочка онлайн «Дай пять!». WorldSkills Russia проводится ежегодно в рамках нацпроекта «Образование». В этом году в соревнованиях участвуют более 2800 россиян, а также представители 26 стран мира. Этот финал станет самым масштабным за всю историю мероприятия.

— Прорыв для России — это сегодня главная национальная цель. В этом году мы не просто решили провести нацчемпионат, мы проводим его при большом количестве участников: их сегодня 2800, — отметила заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова.

Наблюдать за церемонией открытия финала можно было с помощью онлайн-трансляции из любой точки мира. В программу финала впервые вошла трансляция с дополненной реальностью, вебинары и онлайн-дискуссии. Площадка мероприятий деловой программы — conference.worldskills.ru, а для посетителей мероприятия будет работать платформа wsr.online.

— Проявите своё мастерство так, чтобы и в этом чемпионате вы смогли выиграть. А те, кому не удастся победить, помните: любое соревнование дает вам навыки, знания и знакомства, — обратился гендиректор Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Роберт Уразов.

В рамках финала чемпионата в дистанционно-очном формате пройдут 129 компетенций. Для юниоров – 71 компетенция по семи блокам профессий. На церемонии выступили артисты Сергей Лазарев и НAZИМA. Участникам провели видеоэкскурсию об истории принимающего региона — Кузбасса.

— Кузбасс — мощный промышленный регион, 40% нашей экономики – уголь. Он даёт работу металлургам, транспортникам и машиностроителям. Регион подготовился к чемпионату очень хорошо: готовы площадки и техническое оснащение для онлайн и оффлайн режимов, — губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев

Финал восьмого Нацчемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» завершится 21 сентября. В этом году организаторами мероприятия стали: Минпросвещения РФ, Правительство Кемеровской области, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ). Партнерами и спонсорами выступили более 50 крупнейших компаний различных отраслей промышленности, сообщает пресс-служба чемпионата.