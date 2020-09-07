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7сентября
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сегодня, 17:10 0

Жерар Депардье стал православным

Жерар Депардье стал православным
Фото: https://tass.ru/

Французский актер, спустя 7 лет после получения российского гражданства, стал православным христианином.

Жерар Депардье принял православие в соборе Святого Александра Невского, расположенном в историческом центре Парижа.

— В нашей церкви в пятницу вечером состоялось крещение Жерара Депардье, — рассказал ТАСС представитель собора. Он отметил, что на церемонии присутствовали близкие друзья артиста.

При этом представитель храма сказал, что «не может назвать имя, которое Депардье получил при крещении».

С января 2013 года французский актер имеет российское гражданство. Президент России тогда объяснил свое решение о предоставлении актеру гражданства РФ заслугами Депардье перед российской культурой. Депардье, которому сейчас 71 год, снялся в 200 фильмах, в том числе в российско-французской картине о Григории Распутине, играл в театре. Он удостоен различных премий, включая «Золотой глобус», награды Венецианского и Московского международного кинофестивалей.

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#кино #культура #шоу-бизнес

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