Семь населённых пунктов Приамурья остаются подтопленными

Фото: 28.mchs.gov.ru

В Приамурье остаются подтопленными несколько муниципальных образований. Вода не покидает садовые участки и автомобильные дороги на территории области.

Сильные дожди в Приамурье подтопили семь муниципальных образований. На сегодняшний день подтоплено 244 приусадебных участка: 67 в Благовещенске, один в Благовещенском районе, 48 в Ромненском районе, 69 в Ивановском районе, 39 в Белогорске.

Подтоплены также шесть участков автомобильных дорог в Серышевском, Ромненском и Зейском районах. Населённых пунктов без транспортного сообщения в Приамурье нет.

В пункте временного размещения, расположенном в Благовещенске, находятся два человека. Ещё пять пунктов подготовлены в селе Ромны Ромненского района, в селе Пригородном Белогорского района, в посёлке. Серышево Серышевского района, в селе Овсянка Зейского района и в городе Белогорске. Общая вместимость пунктов временного размещения — до 215 человек.

Заявки на откачку воды продолжают принимать единые дежурные диспетчерские службы муниципальных образований. Администрации подтопленных районов проводят подворовый обход, ведут мониторинг гидрологической обстановки в населённых пунктах. Пожарно-спасательные подразделения проводят работы по откачке воды с подтопленных территорий.

Обстановка на всей территории области находится на круглосуточном контроле специалистов Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Амурской области. В ликвидации последствий дождевого паводка в Приамурье задействовано 117 человек, 48 единиц техники и два плавсредства.

МЧС России по Амурской области напоминает: в случае возникновения нештатных ситуаций, необходимо звонить:

— «101» — для набора со всех операторов мобильной связи

— «112» — единый телефон вызова экстренных оперативных служб.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Амурской области 8(4162)53-99-99.