Областной минздрав борется со смертностью в Шимановске

Министерство проводит выездную работу и оказывает помощь учреждениям, где есть отставания по каким-либо направлениям, первой в списке стала Шимановская больница.

—Объединенными усилиями были выстроены комплексные программы по улучшению ряда показателей в здравоохранении данной территории, направленных на снижение смертности населения. Составлены и краткосрочные планы мероприятий, призванных улучшить демографическую ситуацию в Шимановске и Шимановском районе. Самое главное: у всех участников диалога есть четкое понимание того, что улучшение здоровья граждан, увеличение продолжительности жизни – это наши общие задачи, которые необходимо решать сообща. Что мы и намерены делать», — отметила министр здравоохранения области Светлана Леонтьева.

По результатам проверки прошло совещание, выездную работу обещали продолжить.