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7сентября
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сегодня, 12:46 1

Областной минздрав борется со смертностью в Шимановске

Областной минздрав борется со смертностью в Шимановске
Фото: amurobl.ru

В Шимановский больнице прошла внеплановая проверка, главная цель приезда специалистов — проведение анализа деятельности учреждения по снижению смертности населения, сообщили в минздраве региона.

Министерство проводит выездную работу и оказывает помощь учреждениям, где есть отставания по каким-либо направлениям, первой в списке стала Шимановская больница.

—Объединенными усилиями были выстроены комплексные программы по улучшению ряда показателей в здравоохранении данной территории, направленных на снижение смертности населения. Составлены и краткосрочные планы мероприятий, призванных улучшить демографическую ситуацию в Шимановске и Шимановском районе. Самое главное: у всех участников диалога есть четкое понимание того, что улучшение здоровья граждан, увеличение продолжительности жизни – это наши общие задачи, которые необходимо решать сообща. Что мы и намерены делать», — отметила министр здравоохранения области Светлана Леонтьева.

По результатам проверки прошло совещание, выездную работу обещали продолжить.

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#медицина #помощь

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    11 минут назад

    Смешные такие борцуны со смертностью.

    Чтобы улучшить наше здравоохранение, надо запретить чиновникам и их семьям лечиться за границей!

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