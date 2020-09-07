Создатели «Игры престолов» снимут новый сериал, но уже о пришельцах

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Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс, создавшие нашумевший сериал «Игры престолов» будут снимать для Netflix новый сериал. В его основе китайская фантастическая трилогия «Задача трех тел».

Автор трилогии — Лю Цысинь. В его произведениях рассказывается о первом контакте человечества с инопланетной цивилизацией. Сценаристы назвали эту книгу самой амбициозной научной фантастикой, которую им доводилось читать.

— Начинается все с жизни на маленькой голубой планете и заканчивается отдаленными частями Вселенной. Нам не терпится провести следующие несколько лет жизни, адаптируя эту историю для экрана, — цитируют РИА Новости слова Бениоффа и Уайса из интервью Fox News.