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7сентября
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сегодня, 11:05 9

В России меняют наказание за отказ от обязательных прививок и медосмотров

В России меняют наказание за отказ от обязательных прививок и медосмотров
Фото: pixabay.com

Идёт обсуждение проекта нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Уже сегодня предложено включить туда штрафы за отказ пройти медосмотр или вакцинацию — от 5 000 до 7 000 рублей.

Пока проект нового Кодекса об административных правонарушениях обсуждают на уровне министерств и ведомств. Сейчас документ содержит норму ответственности за нарушение закона в области организации и проведения профилактических мероприятий в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медосмотров и профилактических прививок. Размер штрафа для россиян предполагается установить от 5 000 до 7 000 рублей, для должностных лиц — от 7 000 до 10 000 рублей, для юридических лиц — от 20 000 до 30 000 рублей.

Но Минюст России рассматривает вариант исключения из проекта нового КоАП норм о штрафах для россиян до 7 000 рублей за отказ от обязательных прививок и медосмотров. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос вице-спикера Госдумы Ольги Епифановой, сообщает Deita.ru.

Минюст предлагает наказывать только за нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, а также за невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Тут речь идет совсем о других штрафах: от 100 до 500 рублей для граждан, от 500 до 1 000 рублей — для должностных лиц, от 10 000 до 20 000 рублей — для юридических лиц.

Если поправки будут приняты, за прием на работу людей, не прошедших обязательную вакцинацию, будут штрафовать их работодателей.

Просмотров всего: 1338

#здоровье #медицина #российская власть

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Спасибо!!!

  • Евгений/Л

    Евгений/Л
    1 час назад

    вопрос почему государство не берёт на себя ответственность за побочные действия от прививок, от вероятного вреда причинённого здоровью, а согласие должен дать человек, родитель. Государство обязывает, наказывает. Ответственность государства где?

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Евгений/Л, вы живете в Путлеровской России. Здесь чиновник может сбить ребенка и экспертиза докажет что ребенок выпил 2 бутылки водки. А "утонувшему" человеку по удаленной почке сделают заключение об утоплении без насилия. О какой ответственности может идти речь?

  • Кшиштоф Пендерецкий

    Кшиштоф Пендерецкий
    1 час назад

    Спутник же надо куда то продать

  • Кшиштоф Пендерецкий

    Кшиштоф Пендерецкий
    1 час назад

    Спутник же надо куда то продать

  • Кшиштоф Пендерецкий

    Кшиштоф Пендерецкий
    1 час назад

    Спутник же надо куда то продать

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    Вот и дождались последствий обнуления. На осадки налоги, штрафы будут? Уже все нормы по осадкам переплюнули, а казна пустая, доят до копейки всех кого могут...

  • Базилевс

    Базилевс
    52 минуты назад

    от 5000 до 7000 тыщ??? че то мелочатся чинуши в кабинетах своих! маловато как то! сразу на принудиловку и конфискация ипотечных квартир!

  • Oldlord

    Oldlord
    18 минут назад

    Прежде, чем ядом прыскать, комментаторы, хотя бы, удосужились бы текст прочесть! )))

    "Но Минюст России рассматривает вариант исключения из проекта нового КоАП норм о штрафах для россиян до 7 000 рублей за отказ от обязательных прививок и медосмотров."

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