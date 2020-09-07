В России меняют наказание за отказ от обязательных прививок и медосмотров

Идёт обсуждение проекта нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Уже сегодня предложено включить туда штрафы за отказ пройти медосмотр или вакцинацию — от 5 000 до 7 000 рублей.

Пока проект нового Кодекса об административных правонарушениях обсуждают на уровне министерств и ведомств. Сейчас документ содержит норму ответственности за нарушение закона в области организации и проведения профилактических мероприятий в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медосмотров и профилактических прививок. Размер штрафа для россиян предполагается установить от 5 000 до 7 000 рублей, для должностных лиц — от 7 000 до 10 000 рублей, для юридических лиц — от 20 000 до 30 000 рублей.

Но Минюст России рассматривает вариант исключения из проекта нового КоАП норм о штрафах для россиян до 7 000 рублей за отказ от обязательных прививок и медосмотров. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос вице-спикера Госдумы Ольги Епифановой, сообщает Deita.ru.

Минюст предлагает наказывать только за нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, а также за невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Тут речь идет совсем о других штрафах: от 100 до 500 рублей для граждан, от 500 до 1 000 рублей — для должностных лиц, от 10 000 до 20 000 рублей — для юридических лиц.

Если поправки будут приняты, за прием на работу людей, не прошедших обязательную вакцинацию, будут штрафовать их работодателей.