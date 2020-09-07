Амурчане продолжают регистрировать «личные кабинеты» на сайте Фонда капремонта

«Личные кабинеты» регистрируют для того, чтобы платить, а также контролировать собственные отчисления. Так, за последний месяц в области зарегистрировались на сайте 60 абонентов. Всего их на сегодня – 3 627.

«Это защищенная система, предназначенная для удаленного управления данными лицевого счёта. С её помощью собственники помещений в многоквартирных домах могут уплачивать взносы, самостоятельно контролировать состояние расчётов по взносам на капитальный ремонт, получать информацию по лицевому счёту о начисленных взносах, поступивших платежах, получить квитанцию по уплате взносов на капитальный ремонт», — опубликовано на сайте областного правительства.

Просмотров всего: 633

#ЖКХ

распечатать

Sirotov