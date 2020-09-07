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7сентября
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сегодня, 10:33 2

Амурчане продолжают регистрировать «личные кабинеты» на сайте Фонда капремонта

Амурчане продолжают регистрировать «личные кабинеты» на сайте Фонда капремонта
Фото: fkramur.ru

«Личные кабинеты» регистрируют для того, чтобы платить, а также контролировать собственные отчисления. Так, за последний месяц в области зарегистрировались на сайте 60 абонентов. Всего их на сегодня – 3 627.

«Это защищенная система, предназначенная для удаленного управления данными лицевого счёта. С её помощью собственники помещений в многоквартирных домах могут уплачивать взносы, самостоятельно контролировать состояние расчётов по взносам на капитальный ремонт, получать информацию по лицевому счёту о начисленных взносах, поступивших платежах, получить квитанцию по уплате взносов на капитальный ремонт», — опубликовано на сайте областного правительства.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    А там отображаются дачи и острова чиновников, которые куплены на эти деньги?

  • Papanchak

    Papanchak
    1 час назад

    Отображаются, в ведомости Форбса.

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