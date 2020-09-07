В столице Приамурья засветились башенные краны

Фото: admblag.ru

В Благовещенске появились строительные краны с подсветкой. Строители подсветили технику в районе центрального рынка и в микрорайоне.

Засиял кран, расположенный на строительной площадке в районе центрального рынка. Здесь строится торговый комплекс со смотровой площадкой.

Ещё одна строительная компания украсила подсветкой два башенных крана в микрорайоне. Две организации проинформировали администрацию о намерении подсветить высотные объекты.

Декоративная подсветка на башенных кранах выполняет не только эстетическую функцию, но и маркетинговую: на сияющем кране можно размещать символы или логотипы компании.

— Подсветка кранов — это довольно распространённая практика в России и за рубежом. Сияющие краны видно из разных районов города, это показывает, что город строится, и позволяет сделать Благовещенск еще красивее и интереснее, – отметил Андрей Кролевецкий, начальник городского управления архитектуры и градостроительства.

В Благовещенске второй год активно реализуются проекты по украшению художественной подсветкой фасадов социальных учреждений, напоминает администрация города.