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7сентября
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сегодня, 10:27 6

В столице Приамурья засветились башенные краны

В столице Приамурья засветились башенные краны
Фото: admblag.ru

В Благовещенске появились строительные краны с подсветкой. Строители подсветили технику в районе центрального рынка и в микрорайоне.

Засиял кран, расположенный на строительной площадке в районе центрального рынка. Здесь строится торговый комплекс со смотровой площадкой.

Ещё одна строительная компания украсила подсветкой два башенных крана в микрорайоне. Две организации проинформировали администрацию о намерении подсветить высотные объекты.

Декоративная подсветка на башенных кранах выполняет не только эстетическую функцию, но и маркетинговую: на сияющем кране можно размещать символы или логотипы компании.

— Подсветка кранов — это довольно распространённая практика в России и за рубежом. Сияющие краны видно из разных районов города, это показывает, что город строится, и позволяет сделать Благовещенск еще красивее и интереснее, – отметил Андрей Кролевецкий, начальник городского управления архитектуры и градостроительства.

В Благовещенске второй год активно реализуются проекты по украшению художественной подсветкой фасадов социальных учреждений, напоминает администрация города.

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#строительство

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Комментарии
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  • Мармок

    Мармок
    2 часа назад

    я думаю чего не хватает в городе! точно подсветки на кране)

  • Бледный король

    Бледный король
    2 часа назад

    точно.

    то то слишком мало квадраты жилья стали стоить - давайте ещё и подсветку кранов круглогодичную в стоимость включим.

    можно ещё премию за умные идеи начальнику архитектуры туда же включить, ну а чёбы и нет?

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    Это в оправдание "дешевой" электроэнергии, давайте всякую дырку нехра подсветим...

  • Евгений/Л

    Евгений/Л
    1 час назад

    Просто дебилам нравится когда всё светиться и мигает. вопрос за кого народ то держат.

  • Евгений/Л

    Евгений/Л
    1 час назад

    Фасады подсвечивают а внутри зданий что? Всё видимо замечательно и средства более некуда потратить, можно это всё делать но только после того когда средства больше потратить некуда( нет необходимости делать ремонт, оснащать мебелью. итд).

  • Евгений/Л

    Евгений/Л
    1 час назад

    Фасады подсвечивают а внутри зданий что? Всё видимо замечательно и средства более некуда потратить, можно это всё делать но только после того когда средства больше потратить некуда( нет необходимости делать ремонт, оснащать мебелью. итд).

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