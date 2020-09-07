В столице Приамурья засветились башенные краны
В Благовещенске появились строительные краны с подсветкой. Строители подсветили технику в районе центрального рынка и в микрорайоне.
Засиял кран, расположенный на строительной площадке в районе центрального рынка. Здесь строится торговый комплекс со смотровой площадкой.
Ещё одна строительная компания украсила подсветкой два башенных крана в микрорайоне. Две организации проинформировали администрацию о намерении подсветить высотные объекты.
Декоративная подсветка на башенных кранах выполняет не только эстетическую функцию, но и маркетинговую: на сияющем кране можно размещать символы или логотипы компании.
— Подсветка кранов — это довольно распространённая практика в России и за рубежом. Сияющие краны видно из разных районов города, это показывает, что город строится, и позволяет сделать Благовещенск еще красивее и интереснее, – отметил Андрей Кролевецкий, начальник городского управления архитектуры и градостроительства.
В Благовещенске второй год активно реализуются проекты по украшению художественной подсветкой фасадов социальных учреждений, напоминает администрация города.
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