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7сентября
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сегодня, 10:54 3

В Приамурье неделю будут принимать обращения граждан по вопросам здравоохранения

В Приамурье неделю будут принимать обращения граждан по вопросам здравоохранения
Фото: pixabay.com

С 7 по 11 сентября от амурчан примут вопросы организации системы здравоохранения. Условия эпидобстановки можно будет обсудить дистанционно на специальных площадках.

Ответит на все вопросы населения исполняющая обязанности министра здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева. Также интересующие граждан моменты пояснят представители Роспотребнадзора и компании «СОГАЗ-Мед», а также депутаты.

Дистанционные обращения граждан принимают с 7 по 11 сентября по телефону 8 (4162) 22-44-32 с 09:00 до 17:00 часов (с 13:00 до 14:00 обед).

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#медицина

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    46 минут назад

    Надо спросить о пользе прививок и вакцин добровольно-принудительно.

  • invv

    invv
    33 минуты назад

    Вот как раз сегодня вызвала врача на дом. Думаю, что после визита у меня появится много вопросов по поводу организации здравоохранения.

  • амурская алена

    амурская алена
    1 минута назад

    Не могу записаться к терапевту в поликлинику 1( филиал Кантемирова 11/1),по интернету--нет записи,неужели надо по старинке звонить или идти в регистратуру,безобразие полное.

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