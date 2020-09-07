В Приамурье неделю будут принимать обращения граждан по вопросам здравоохранения

С 7 по 11 сентября от амурчан примут вопросы организации системы здравоохранения. Условия эпидобстановки можно будет обсудить дистанционно на специальных площадках.

Ответит на все вопросы населения исполняющая обязанности министра здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева. Также интересующие граждан моменты пояснят представители Роспотребнадзора и компании «СОГАЗ-Мед», а также депутаты.

Дистанционные обращения граждан принимают с 7 по 11 сентября по телефону 8 (4162) 22-44-32 с 09:00 до 17:00 часов (с 13:00 до 14:00 обед).