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сегодня, 10:06 2

Благовещенцы увидят родные места на большом экране

Благовещенцы увидят родные места на большом экране
Фото: @amur_osen

14 сентября в 16:00 в «Островах» состоится премьера короткометражного фильма «Последствия». Режиссер – Андрей Мышкин, в главных ролях: Максим Колосов и Влад Канопка. Авторы определяют жанр картины как «криминальная драма по-благовещенски».

«Пока другие артисты спали в гостинице или гуляли по ночному Благовещенску во время #амурскойосени2019, группа молодых и талантливых ребят во главе с режиссёром Андреем Мышкиным снимала короткометражный фильм», сообщают они в инстаграм-аккаунте фестиваля.

Посмотреть фильм можно будет абсолютно бесплатно.

Просмотров всего: 503

#кино #культура #Фестиваль «Амурская осень»

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    56 минут назад

    "Трудная дорога" версия 2.0?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    14 минут назад

    А можно на 19:00 перенести?

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