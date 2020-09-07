Благовещенцы увидят родные места на большом экране

14 сентября в 16:00 в «Островах» состоится премьера короткометражного фильма «Последствия». Режиссер – Андрей Мышкин, в главных ролях: Максим Колосов и Влад Канопка. Авторы определяют жанр картины как «криминальная драма по-благовещенски».

«Пока другие артисты спали в гостинице или гуляли по ночному Благовещенску во время #амурскойосени2019, группа молодых и талантливых ребят во главе с режиссёром Андреем Мышкиным снимала короткометражный фильм», сообщают они в инстаграм-аккаунте фестиваля.

Посмотреть фильм можно будет абсолютно бесплатно.