Премьеру нового фильма Кончаловского покажут в Венеции

«Дорогие товарищи» — новый фильм Андрея Кончаловского. Картину в этом году представят жюри 77-ого Венецианского фестиваля.

Фильм "Дорогие товарищи", сюжет которого разворачивается вокруг расстрела в 1962 году участников массовой забастовки рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода, снята в технике черно-белого кино. "Я хотел сделать фильм о поколении моих родителей, тех людях, которые сражались и выжили во Второй мировой войне и были убеждены, что можно умереть "за родину, за Сталина", и безоговорочно верили в коммунистические идеалы. Это миллионы людей, которые строили новое общество", - рассказывает режиссер о своей работе, пишет ТАСС.

— Я стремился с максимальной точностью восстановить реально произошедшие события в эпоху, когда начали вскрываться серьезные расхождения между коммунистическими идеалами и драматической реальностью. Этот фильм — посвящение чистоте того поколения и их трагедии, когда обрушились их мифы и были преданы их идеалы, — рассказал режиссёр.

На Венецианский фестиваль Кончаловский поедет в четвёртый раз, если не считать показ его дипломной работы "Мальчик и голубь" в 1962 году в Венеции.