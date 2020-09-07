В Благовещенске продолжат строить микрорайон Северный

Строительство новых объектов в микрорайоне Северный обсудили на днях в правительстве области. За основу возьмут старый проект. На этом же совещании глава региона Василий Орлов отметил необходимость комплексной застройки областного центра.

Воскрешение проекта «Северный», очевидно, и должно стать неким шагом к этому процессу. Учитывая, что на будущей строительной площадке есть электрокоммуникации и водопровод, работы не должны затянуться. Заявку на объект уже отправили в Минстрой России, об этом рассказал министр ЖКХ Амурской области Алексей Тарасов.

— Для комфортного проживания почти 40 тысяч жителей здесь должны быть школа, детский сад, поликлиника, парк, ФОК и магазины, — отметил директор Агентства по привлечению инвестиций Амурской области Павел Пузанов.

В итоге микрорайон расширится на 100 гектаров и пополнится 762 тысячами квадратных метров жилья.

— Площадь застройки большая, и прежде, чем приступать к работе, нужно учесть все мелочи. В зависимости от этого определять потенциальные мощности образовательных объектов и поликлиники, — сказал Василий Орлов.