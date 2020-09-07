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7сентября
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сегодня, 09:34 15

В Благовещенске продолжат строить микрорайон Северный

В Благовещенске продолжат строить микрорайон Северный

Строительство новых объектов в микрорайоне Северный обсудили на днях в правительстве области. За основу возьмут старый проект. На этом же совещании глава региона Василий Орлов отметил необходимость комплексной застройки областного центра.

Воскрешение проекта «Северный», очевидно, и должно стать неким шагом к этому процессу. Учитывая, что на будущей строительной площадке есть электрокоммуникации и водопровод, работы не должны затянуться. Заявку на объект уже отправили в Минстрой России, об этом рассказал министр ЖКХ Амурской области Алексей Тарасов.

— Для комфортного проживания почти 40 тысяч жителей здесь должны быть школа, детский сад, поликлиника, парк, ФОК и магазины, — отметил директор Агентства по привлечению инвестиций Амурской области Павел Пузанов.

В итоге микрорайон расширится на 100 гектаров и пополнится 762 тысячами квадратных метров жилья.

— Площадь застройки большая, и прежде, чем приступать к работе, нужно учесть все мелочи. В зависимости от этого определять потенциальные мощности образовательных объектов и поликлиники, — сказал Василий Орлов.

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#губернатор #ЖКХ #строительство

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Комментарии
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  • Тахографист

    Тахографист
    3 часа назад

    вот и новое гетто на подходе.Все они за комплексную застройку, а разрешения на 14 этажки на 20 сотках по прежнему выдают. Карман против головы

  • Odissey

    Odissey
    3 часа назад

    Нужно сначала путепровод в районе ж/д вокзала построить.

  • ДИВа

    ДИВа
    3 часа назад

    А город то деревянный. Легче конечно выстроить у черта на куличках, и выселить туда народ из центра. Кто народ то спрашивает!

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Гладко было на бумаге...

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    3 часа назад

    И рванут эти 40к жителей на работу в 7-00. И доберутся они к обеду, вытирая слезы счастья от нового жилья в ипотеку, с больницами и магазинами.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    в центре города деревянные постройки-а они на окраины полезли

  • Бледный король

    Бледный король
    2 часа назад

    ну да,ну да. 40 тыщ жителей - 1/5 от существующего населения.

    По мнению господ тут что ли заместо некачественного населения кролики проживают, которые только и размножаются.

    Или господа уже имеют свой план, как увеличить население за счёт ближнего зарубежья?

  • Nifashev

    Nifashev
    2 часа назад

    При Советской власти. возводили гигант индустрии, набирали туда рабочую силу и строили дома, чтобы их поселить. Так создавались моногорода при градообразующем предприятии. Благовещенск, надо полагать, трудоустройство новых горожан будет осуществлять автоматически? Сплошные бюджетники, пенсионеры, студенты, торговля, ЖКХ и малый бизнес (сфера услуг)?

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Nifashev, у нас много гигантов: Амурский металлист, Фабрика Зея, Судостроительный завод, Спичфабрика, Хлопкопрядильная фабрика, Мебельная фабрика, ТЦ Острова.

  • Здравый смысл

    Здравый смысл
    2 часа назад

    Микрорайонная застройка - это даже не вчерашний, а позавчерашний день, и головная боль дня будущего. Точно также как и высотные дома проекта 70-х годов, которые продолжают ляпать. Почему области так хочется пятиться назад?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    Синьков диктует правила строительства в городе-поэтому везде отстой

  • Abrvalg

    Abrvalg
    1 час назад

    Дмитрий Русский, а вы юморист) Гиганты: Амурский металлист, Фабрика Зея, Судостроительный завод, Спичфабрика, Хлопкопрядильная фабрика, Мебельная фабрика, ТЦ Острова. :-)))

  • invv

    invv
    1 час назад

    Гиганты Спичфабрика, Хлопкопрядильная фабрика, мебельная фабрика. Вот это насмешили. А ТЦ Острова - это просто гигант промышленного производства. Не могу остановиться от смеха.

  • Nifashev

    Nifashev
    50 минут назад

    Вы смеётесь, а где и кем все новые горожане будут работать? Какой-то самоедский город получается: друг другу продают и перепродают, на такси развозят, сантехнику и компьютеры чинят... Что от города для страны или области ПРОИЗВОДИТСЯ или будет ПРОИЗВОДИТЬСЯ?

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    49 минут назад

    А чем острова не производство? Производят же потреб лядей в промышленных масштабах...

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