Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:52 4

В России хотят произвести 80 миллионов вакцин от коронавируса за год

В России хотят произвести 80 миллионов вакцин от коронавируса за год
Фото: pixabay.com

Около 80 миллионов вакцин от COVID-19 планируют произвести в нашей стране за 12 месяцев. Если учёным удастся изобрести ещё одно лекарство от коронавируса, Россия справится с пандемией гораздо быстрее.

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи смогут производить в месяц 600–700 тысяч вакцин «Спутник V» от COVID-19. Производство препарата запускается на мощностях компаний «Биннофарм», «Р-Фарм» и «Генериум», они выпустят по 5 миллионов вакцин ежемесячно, рассказал Александр Гинцбург — директор центра, академик РАН, пишут «Известия».

— За 12 месяцев можно произвести 80 миллионов вакцин. И мы получим хороший процент защищённых людей в нашей стране, что создаст протективный популяционный иммунитет. Это позволит прекратить эпидпроцесс, то есть неконтролируемое распространение инфекции в популяции. Это основная цель вакцинирования — не с точки зрения каждого индивидуума, который хочет защитить себя и свою семью, а с точки зрения государства, которое хочет защитить всё, что находится внутри его границ, — отметил Александр Гинцбург.

Академик считает, что справиться с пандемией нашей стране удастся к лету 2021 года. Если получится изобрести ещё одну вакцину с хорошими потребительскими качествами и продолжительной и эффективной иммунной защитой, это произойдёт гораздо быстрее.

Просмотров всего: 278

#коронавирус #медицина

распечатать


Общество 1

Областной минздрав борется со смертностью в Шимановске
Общество 9

В России меняют наказание за отказ от обязательных прививок и медосмотров
Общество 3

В Приамурье неделю будут принимать обращения граждан по вопросам здравоохранения
Коронавирус 7

Ещё у 35 амурчан подтвердили коронавирус

Комментарии
Показать все (4)
  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Лучше сдохну от коронавируса чем от вакцины

  • Маркиз

    Маркиз
    2 часа назад

    И на себе испытывают

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    Скоро опять дебильная реформа в армии, шойгуч вон вакцину перенёс, а армия это не перенесёт...

  • Бледный король

    Бледный король
    1 час назад

    вон там в соседней ветке и штрафы подвезли для невакцинированных.

    скоро штампы на лбу начнут ставить - есть синяя печать - значит вакцинирован, нету - можно без суда и следствия камнями забить.

Показать все (4)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь