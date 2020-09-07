В России хотят произвести 80 миллионов вакцин от коронавируса за год

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Около 80 миллионов вакцин от COVID-19 планируют произвести в нашей стране за 12 месяцев. Если учёным удастся изобрести ещё одно лекарство от коронавируса, Россия справится с пандемией гораздо быстрее.

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи смогут производить в месяц 600–700 тысяч вакцин «Спутник V» от COVID-19. Производство препарата запускается на мощностях компаний «Биннофарм», «Р-Фарм» и «Генериум», они выпустят по 5 миллионов вакцин ежемесячно, рассказал Александр Гинцбург — директор центра, академик РАН, пишут «Известия».

— За 12 месяцев можно произвести 80 миллионов вакцин. И мы получим хороший процент защищённых людей в нашей стране, что создаст протективный популяционный иммунитет. Это позволит прекратить эпидпроцесс, то есть неконтролируемое распространение инфекции в популяции. Это основная цель вакцинирования — не с точки зрения каждого индивидуума, который хочет защитить себя и свою семью, а с точки зрения государства, которое хочет защитить всё, что находится внутри его границ, — отметил Александр Гинцбург.

Академик считает, что справиться с пандемией нашей стране удастся к лету 2021 года. Если получится изобрести ещё одну вакцину с хорошими потребительскими качествами и продолжительной и эффективной иммунной защитой, это произойдёт гораздо быстрее.