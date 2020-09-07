Выбор читателей за 6 сентября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 6 сентября.

Информация о страшном ДТП на свободненской трассе появилась в амурских пабликах сегодня ночью, с 5 на 6 сентября. Два автомобиля столкнулись, что называется, лоб в лоб. После этого одна машина загорелась.

Амурский Роспотребнадзор опубликовал оперативные данные по распространению COVID-19 на шестое сентября. Прирост составил 35 человек.

Как сообщает Амурский гидрометцентр, завтра в Благовещенске существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, западный слабый, днём до умеренного. Температура ночью +11°С …+13 °С, днём +22°С… +24°С.

6 сентября около 01:15 ночи в Благовещенске по улице Мичурина неизвестный водитель сбил мужчину. Пострадавший был доставлен в больницу и там скончался. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба областного ГИБДД.