Выбор читателей за 6 сентября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 6 сентября.
Семь травмированных и один погибший: на свободненской трассе произошло страшное ДТП
Информация о страшном ДТП на свободненской трассе появилась в амурских пабликах сегодня ночью, с 5 на 6 сентября. Два автомобиля столкнулись, что называется, лоб в лоб. После этого одна машина загорелась.
Ещё у 35 амурчан подтвердили коронавирус
Амурский Роспотребнадзор опубликовал оперативные данные по распространению COVID-19 на шестое сентября. Прирост составил 35 человек.
Приамурье ждет бабье лето: прогноз погоды на 7 сентября
Как сообщает Амурский гидрометцентр, завтра в Благовещенске существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, западный слабый, днём до умеренного. Температура ночью +11°С …+13 °С, днём +22°С… +24°С.
Недалеко от благовещенского Плодопитомника автомобиль ночью сбил мужчину
6 сентября около 01:15 ночи в Благовещенске по улице Мичурина неизвестный водитель сбил мужчину. Пострадавший был доставлен в больницу и там скончался. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба областного ГИБДД.
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