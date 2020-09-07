Гороскоп на 7 сентября: Раков ждёт финансовый подъём, а Львов – снижение жизненных сил

Восход Солнца: 05:53

Заход Солнца: 19:01

Солнце в Деве.

Овен. Неблагоприятный день, связанный с несбывшимися ожиданиями, напрасными надеждами, непорядочностью в партнерских отношениях, конфликтами с родственниками и детьми. Вероятно некоторое ухудшение самочувствия. Сегодня любое заболевание будет иметь длительный, затяжной характер. Нельзя стричь волосы, употреблять тяжелую пищу, смотреть в зеркало. Некоторые представители вашего знака не смогут похвастаться богатырским здоровьем. Вероятны обострения хронических заболеваний, вирусные инфекции.

Телец. Сегодня вам не повредит осмотрительность и осторожность. Не рекомендуется идти напролом. Займите выжидающее положение. На этой неделе вам представится возможность достичь задуманного. Звёзды советуют не растворяться в окружающей среде, а придерживаться своей линии поведения. Болезнь в этот день может носить затяжной характер и принять хроническую форму. Завтра старайтесь питаться по самочувствию, пища прекрасно усвоится организмом, однако не переедайте лишнего. Для общего укрепления здоровья рекомендуется русская парная.

Близнецы. Звёзды сулят успех в сфере профессиональной деятельности. Увлечённость делом и потрясающая работоспособность положительно скажутся на результатах работы. Со второй половины дня возможны некоторые трудности, которые не следует принимать близко к сердцу: кажущиеся неудачи обернутся успехом. Сегодня вам придется потрудиться больше обычного, но огорчаться по этому поводу не стоит, так как ваши старания будут замечены и вознаграждены.

Рак. Конец года вы можете провести на финансовом подъеме, главное, не расслабиться раньше времени, чтобы не пропустить выгодное предложение. Звезды рекомендуют в этот день вести себя более сдержанно, чем всегда. Очередной цикл вашей жизненной активности будет отмечен чувством отстраненности от внешней суеты. Это позволит вам многое переоценить и обдумать возникшую ситуацию. Вполне возможно, что вы немного приболеете. Не рекомендуется тяжелый физический труд. Комфортно вы будете чувствовать себя только в кругу друзей или домашних.

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Лев. Вероятно снижение жизненных сил. Раздражение и усталость могут проявиться сильнее, чувство тревоги может усилиться. Ничего не предпринимайте. Ваши близкие ценят вас и уважают. Только дома вы сможете найти покой и равновесие чувств. Во второй половине дня возможна неприятная информация или известие. Расположение планет по-прежнему неблагоприятно. Судьба посылает вам испытания, и только от вас зависит, сможете ли вы с честью их выдержать.

Дева. Крайне неблагоприятный день, который пройдет под знаком духовных метаний, искушений плоти, иллюзорных надежд. Новое знакомство или общение со старыми друзьями может послужить причиной недоразумений и усталости. Не пытайтесь слишком опираться на партнеров и не ждите помощи от близких. Все это только внесет сумятицу в мысли и вызовет у вас лишнее раздражение. Очень вероятны незапланированная поездка или неприятное известие.

Весы. Вероятны неприятное известие или неожиданная встреча, которая заставит вас изменить намеченные планы. Женщин-Весов звезды предупреждают о возможном разрыве отношений с партнером. Скорее всего он не оправдает ваших ожиданий. Мужчинам-Весам следует избегать категоричных высказываний или разговора на повышенных тонах. Больше дипломатичности. Вы будете там, где будут люди, свободно выражайте свои эмоции и делитесь идеями, они найдут отклик у окружающих.

Скорпион. Сегодня в Скорпионе может проснуться желание кого-нибудь покритиковать, но поддаваться этому не стоит. День наделяет его повышенной внимательностью к мелочам. Быть может этот вечер одинокие Скорпионы захотят провести в кинотеатре, и полдня будут подыскивать подходящую компанию. Решив помочь другу, будьте готовы к тому, что он переложит проблему полностью на ваши плечи.

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Стрелец. Опасный сатанинский день. Жизненный потенциал на очень низком уровне. Проблемы будут постоянно напоминать о себе, подталкивая к непродуманным действиям. Воздержитесь от кардинальных решений и активных действий, продиктованных эмоциями. Постарайтесь не назначать на первую половину дня важных встреч: вам будет крайне сложно договориться с партнерами и коллегами. Лучше подведите черту под старыми планами, делами, контрактами.

Козерог. Смена настроения или легкомыслие может помешать справляться с самыми обыденными задачами. Из-за вашего самообмана и резких необдуманных поступков этот день неблагоприятен для установления контактов и активного общения. Вам удастся повысить дисциплину в коллективе, улучшить организацию труда, укрепить свои служебные позиции, в общем, использовать с толком подвернувшиеся возможности.

Водолей. Неблагоприятный день, особенно для мужчин-Водолеев, занимающихся коммерческой деятельностью. Жизненный потенциал на крайне низком уровне, поэтому контакты с партнерами или начальством будут затруднены, а результаты не оправдают приложенных сил. Женщин-Водолеев звезды предостерегают от легкомысленности в поведении. Неблагоприятны новые знакомства. Не поддавайтесь на провокации, не верьте обещаниям, сдерживайте свои эмоции.

Рыбы. Будьте бдительны, не принимайте никаких важных решений и выжидайте. Возможно некоторое перемещение по служебной лестнице, но вот в какую сторону — вверх или вниз, это будет зависеть только от вас. Обстановка на работе сегодня не слишком благоприятна. В этот день опасайтесь сплетен и наговоров. Кто-то снова пытается заставить вас понервничать. После работы спешите домой. Положительные тенденции первой половины дня обеспечат успех в заключении сделок или в коммерческих операциях.

Астролог: Вальдемар Небоходцев