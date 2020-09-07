Гороскоп на неделю 7 сентября – 13 сентября: Рыбы, укрепляйте отношения, Стрельцы, следите за детьми

Общий астрологический прогноз на неделю с 7 сентября по 13 сентября для всех знаков Зодиака.

Овен. Вас ждет насыщенная жизнь! На рабочем месте не бойтесь экспериментировать, ищите новые пути. Своим близким можете смело высказать все, о чем вы так долго молчали. Если вы еще не посещаете солярий, то пора начинать это делать: вашему уставшему организму требуется витамин Д.

Телец. Тельцы на этой неделе смогут проявить себя как приятные собеседники. Многие из вас, особенно женщины, станут намного обаятельнее и привлекательнее как в манерах поведения, так и во внешности.

Близнецы. У Вас здорово получается складывать целое из разрозненных фрагментов - будь то история из внешне несвязанных событий или механизм из отдельных деталей. А может, Вы, как Шерлок Холмс, сможете распутать какую-то замысловатую историю.

Рак. Самый удачный способ удовлетворения любопытства – делать это за счет фирмы, предварительно убедив начальника, что без информации о нанотехнологиях производства микропроцессоров не никак обойтись при промышленном выращивании шампиньонов. Вы можете сделать то, что раньше было Вам не по плечу. Но для этого нужно точно знать, куда и когда прикладывать усилия.

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Лев. Вероятны некоторые материальные затруднения. Деньги лучше отложить на отдых и не тратить на мелкие и не слишком нужные вещи. На работе возможны перемены и реорганизации.

Дева. Девам конфликтов на этой неделе не избежать, даже если вы очень спокойный человек и стараетесь ни с кем не спорить. Поэтому постарайтесь расслабиться и принять конфликт максимально нейтрально и спокойно.

Весы. Весы на этой неделе будут ориентированы на расширение контактов и вряд ли смогут усидеть дома. В семейной жизни могут испортиться отношения, возрастает вероятность конфликтных ситуаций.

Скорпион. На этой неделе нежелательно обсуждать свою личную жизнь даже с близкими друзьями. Душевный труд, хотя и не заметен, тоже приносит свои плоды, развивайте свой внутренний мир и постарайтесь избегать ссор с родственниками. Вам сейчас не стоит плыть против течения, разве что - из соображений улучшения своей физической подготовки.

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Стрелец. В ближайшие две недели все внимание будут занимать дети. Они принесут как хорошие новости, так и не очень. В любом случае с пониманием относитесь к тому, что сейчас происходит в их жизни.

Козерог. Полную меру своего несовершенства человек постигает, лишь занявшись чем-то серьезным (Авессалом Подводный). Но зато он получает еще и великолепный стимул, толчок к началу преобразований. Мелкие проблемы, будто комары, облепят Вас со всех сторон. Но Вы окажетесь не промах и, верно рассчитав направление и силу удара, прикончите сразу всех одним мощным шлепком.

Водолей. Первую половину недели Водолеи развивают заграничные дела. Местные Водолеи узнают много тайн и посетят много мест. У большинства развитие дел будет связано с рабочими вопросами. Для кого-то это просто очень важные моменты. Приоритеты изменятся, и Водолеи будут больше уделять внимания делам материальным.

Рыбы. Смело укрепляйте на этой неделе отношения с партнером по бизнесу или по браку. Не замыкайтесь в себе, обязательно настраивайтесь на открытый стиль поведения и уверенно преодолевайте трудности.

Астролог: Вальдемар Небоходцев