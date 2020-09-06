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6сентября
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сегодня, 19:19 0

Сергей Шойгу хорошо переносит прививку от коронавируса

Сергей Шойгу хорошо переносит прививку от коронавируса
Фото: mk.ru

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о своем самочувствии после прививки от коронавируса. По его словам, у него не было ни повышения температуры, или каких-то других побочных проявлений.

«Чтобы развеять последние сомнения, начали с себя. Рекомендую всем пройти эту вакцинацию», заявил в эфире телеканала «Россия-1» заявил Сергей Шойгу.

Напомним, 4 сентября Сергей Шойгу сделал прививку себе в подмосковном парке «Парке Патриот». В этот день представителям оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ, ШОС и Сербии презентовали российскую вакцину от коронавируса, сообщает МК.RU.

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#здоровье

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