Сергей Шойгу хорошо переносит прививку от коронавируса

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о своем самочувствии после прививки от коронавируса. По его словам, у него не было ни повышения температуры, или каких-то других побочных проявлений.

«Чтобы развеять последние сомнения, начали с себя. Рекомендую всем пройти эту вакцинацию», заявил в эфире телеканала «Россия-1» заявил Сергей Шойгу. Напомним, 4 сентября Сергей Шойгу сделал прививку себе в подмосковном парке «Парке Патриот». В этот день представителям оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ, ШОС и Сербии презентовали российскую вакцину от коронавируса, сообщает МК.RU.

Просмотров всего: 11

#здоровье

распечатать

Sirotov