Фотогалерея Амур.инфо: «Метод Грёнхольма» на «Золотой маске»

Вчера, 5 сентября на сцене благовещенского ОКЦ прошёл спектакль «Метод Гёнхольма». Постановку, которую одни критики называют триллером, другие психологическим детективом представили в рамках конкурсной программы «Золотой маски».

Спектакль поставлен по пьесе каталонского драматурга Жорди Галсерана. Это современная история о том, какими предстают люди в эпоху стяжательства и конкуренции. Четыре соискателя на должность топ-менеджера в крупной фирме оказываются в одном помещении. К чему приводит этот зловещий эксперимент, прекрасно показали актёры московского Театра Наций: Сергей Чонишвили, Игорь Гордин, Анна Зайцева и Максим Линников. Режиссёр: Явор Гырдев.

Партнеры информационного сопровождения российского театрального фестиваля «Золотая маска»:

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