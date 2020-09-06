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6сентября
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сегодня, 17:15 0

Из-за тайфуна в Приморье могут закрыть движение по Золотому и Русскому мостам

Из-за тайфуна в Приморье могут закрыть движение по Золотому и Русскому мостам
Фото: https://primamedia.ru/

Из-за тайфуна, который ждут в Приморье 7 и 8 сентября, возможно закрытие движения отдельных видов, а при необходимости и всех транспортных средств по Золотому и Русскому мостам во Владивостоке. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на правительство региона.

«При превышении скорости ветра в уровне балки жесткости моста 20 м/с движение будет закрыто для порожних фур, при превышении 25 м/с — для всех автобусов и грузовых автомобилей, при превышении 30 м/с — для всех видов транспорта», — говорится в сообщении правительства.

Запретить движение по мостам могут и при меньшем ветре, если будут зафиксированы опасные напряжения или колебания в конструкциях мостов по данным систем мониторинга мостов. Автомобилистов просят учесть эту информацию про планировании поездок.

Из-за сильного ветра, вызванного тайфуном «Майсак» во Владивостоке 3 сентября было перекрыто движение по мостам Золотой и Русский. По словам очевидцев, мост через бухту Золотой Рог сильно раскачивался. По данным мэрии, там зафиксировали порывы ветра до 33 м/с.

Золотой мост перекрыли вместе с находящимися там машинами, которые были вынуждены простоять на мосту больше часа. Как рассказывают автовладельцы, которые оказались заперты на мосту, от сильного ветра Золотой мост сильно шатало вверх и вниз, что сравнимо с ощущением пребывания на палубе корабля во время качки. «Машины двигает ветром в разные сторон», — писали они в соцсетях.

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#погода

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