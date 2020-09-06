Белогорск начинает строительство домов по дальневосточной ипотеке (фото)

Символическая закладка фундамента состоялось 5 сентября, спустя ровно год как президент России Владимир Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке. Инициатором проекта стал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, предложивший льготное кредитование для молодых семей как меру сокращения миграции населения с дальневосточных территорий.

Участниками события стали зампред правительства Амурской области Татьяна Половайкина, глава Белогорска Станислав Мелюков, гендиректор “Амурагроцентр”, депутат Законодательного собрания Александр Сарапкин, застройщики.

- Очень благодарен губернатору Василию Александровичу Орлову и правительству Амурской области за ту помощь, которая оказывается Белогорску. Это ценят все белогорцы, - отметил глава Белогорска Станислав Мелюков. - Благодарен Владимиру Александровичу Сарапкину за то, что услышал меня еще в начале года о необходимости реализации такого проекта в Белогорске. Прошло всего 9 месяцев, и мы начинаем мероприятия по строительству. Очень рад этому. Задача администрации - стать тем связующим звеном, модератором, который объединит все усилия, и жилищное строительство выйдет в городе на новый уровень.

К 2023 году в Центральном планировочном районе Белогорска планируется построить около 400 квартир в 5 многоэтажках. Сбор исходных данных потенциальными застройщиками начался. Все перспективные участки обеспечены необходимыми инженерными и транспортными коммуникациями, объектами соцкультбыта.

Перспективы строительства участники встречи обсудили на рабочем совещании. Зампред правительства региона Татьяна Половайкина выслушала застройщиков, представителей банковских структур. В ходе встречи были озвучены несколько предложений.

- Со стороны правительства Амурской области, безусловно, будет оказана помощь застройщикам, в том числе, в рамках модернизации систем тепло- водоснабжения, - отметила зампред. - Думаю, это может стать существенной помощью при строительстве домов в таких городах как Белогорск. Кстати, регион входит в пятерку субъектов, которые активно реализуют этот проект. Более 1,4 молодых семей уже получили дальневосточную ипотеку. Для Белогорска, безусловно, это стимул для развития. Считаю, что администрация здесь одна из самых активных, главой принимаются такие решения, которые повышают качество жизни горожан. Это и строительство новых социальных объектов, это и благоустройство. Тот курс, который сейчас администрация наметила, он достаточно позитивный.