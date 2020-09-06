Ещё у 35 амурчан подтвердили коронавирус

Амурский Роспотребнадзор опубликовал оперативные данные по распространению COVID на шестое сентября. Прирост составил 35 человек.

23 заболевших в областном центре, 5 в Свободном. По два случая в Зее, Архаре и Серышево. Один человек заразился в Октябрьском районе, в Екатеринославке. Эпидемиологи определяют суточный темп прироста в 1%.

«Таким образом, по состоянию на 06.09.2020 с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 3572 случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Показатель заболеваемости – 452,13 на 100 тысяч населения», опубликовано на сайте регионального Роспотребнадзора.

51% заболеваний проходи в форме внебольничных пневмоний, 41,9%, как ОРВИ и 7,1% бессимптомно.

К сегодняшнему дню выписаны из стационара с выздоровлением 2380 человек . Количество летальных случаев от COVID-19 в области составляет 48 человек из них 67 % приходится на лиц старше 65 лет.