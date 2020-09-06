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6сентября
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сегодня, 15:50 8

Ещё у 35 амурчан подтвердили коронавирус

Ещё у 35 амурчан подтвердили коронавирус
Фото: pixabay.com

Амурский Роспотребнадзор опубликовал оперативные данные по распространению COVID на шестое сентября. Прирост составил 35 человек.

23 заболевших в областном центре, 5 в Свободном. По два случая в Зее, Архаре и Серышево. Один человек заразился в Октябрьском районе, в Екатеринославке. Эпидемиологи определяют суточный темп прироста в 1%.

«Таким образом, по состоянию на 06.09.2020 с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 3572 случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Показатель заболеваемости – 452,13 на 100 тысяч населения», опубликовано на сайте регионального Роспотребнадзора.

51% заболеваний проходи в форме внебольничных пневмоний, 41,9%, как ОРВИ и 7,1% бессимптомно.

К сегодняшнему дню выписаны из стационара с выздоровлением 2380 человек . Количество летальных случаев от COVID-19 в области составляет 48 человек из них 67 % приходится на лиц старше 65 лет.

Просмотров всего: 1816

#коронавирус

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Комментарии
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    3 часа назад

    Опа, в Свободный тесты привести.

    Что там на ГПЗ, все здоровы, в воскресенье толпы загорелся "туристов" Очень похожих на индусов, киргизов и т. п.???

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    3 часа назад

    Загорелых

  • Изумруд

    Изумруд
    3 часа назад

    тему барановируса пора закрывать, ставить эксперименты на себе и своих близких большинство не готово, Караулов проводил опрос на своем ютуб канале - 78% проголосовало против прививки, народу конечно федеральные СМИ мозги промывают, региональные СМИ тоже выполняют госзаказ, только эта пропаганда давно не работает

  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    В нашем доме поселился негр африканской наружности, в нашем подъезде...

  • Базилевс

    Базилевс
    9 минут назад

    точно, барановирус блин...весной, 1-3-5-21-36 и т.д. Чучело с экрана: усе, всем САМОИЗОЛИРОВАТЬСЯ живьем, маски одел, кто не одел, тому штрафа штрафовал, всех пугал и всех дремал...лавочки спилить, спорт отменить, кафешки закрыть...таких ИЗУМРУДОВ, в процентном соотношении меньше, чем фильтрованных и не фильтрованных, беленьких, красненьких, заднеприводных и любителей первого(!!!) К-АНАЛА...короче, че сказать то хочу: детям он-лайн образование года через 2-3 все равно навялят, хотите туземцы вы этого или нет,и бухтеть можете только строго по одному и строго про себя, и не вздумайте нарушать социАнальную дистанцию, а то ни дорог вам ни интернета не видать...короче пойду накачу ИЗУМРУД ЗА ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ!

  • Базилевс

    Базилевс
    9 минут назад

    точно, барановирус блин...весной, 1-3-5-21-36 и т.д. Чучело с экрана: усе, всем САМОИЗОЛИРОВАТЬСЯ живьем, маски одел, кто не одел, тому штрафа штрафовал, всех пугал и всех дремал...лавочки спилить, спорт отменить, кафешки закрыть...таких ИЗУМРУДОВ, в процентном соотношении меньше, чем фильтрованных и не фильтрованных, беленьких, красненьких, заднеприводных и любителей первого(!!!) К-АНАЛА...короче, че сказать то хочу: детям он-лайн образование года через 2-3 все равно навялят, хотите туземцы вы этого или нет,и бухтеть можете только строго по одному и строго про себя, и не вздумайте нарушать социАнальную дистанцию, а то ни дорог вам ни интернета не видать...короче пойду накачу ИЗУМРУД ЗА ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ!

  • Базилевс

    Базилевс
    9 минут назад

    точно, барановирус блин...весной, 1-3-5-21-36 и т.д. Чучело с экрана: усе, всем САМОИЗОЛИРОВАТЬСЯ живьем, маски одел, кто не одел, тому штрафа штрафовал, всех пугал и всех дремал...лавочки спилить, спорт отменить, кафешки закрыть...таких ИЗУМРУДОВ, в процентном соотношении меньше, чем фильтрованных и не фильтрованных, беленьких, красненьких, заднеприводных и любителей первого(!!!) К-АНАЛА...короче, че сказать то хочу: детям он-лайн образование года через 2-3 все равно навялят, хотите туземцы вы этого или нет,и бухтеть можете только строго по одному и строго про себя, и не вздумайте нарушать социАнальную дистанцию, а то ни дорог вам ни интернета не видать...короче пойду накачу ИЗУМРУД ЗА ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ!

  • Базилевс

    Базилевс
    9 минут назад

    точно, барановирус блин...весной, 1-3-5-21-36 и т.д. Чучело с экрана: усе, всем САМОИЗОЛИРОВАТЬСЯ живьем, маски одел, кто не одел, тому штрафа штрафовал, всех пугал и всех дремал...лавочки спилить, спорт отменить, кафешки закрыть...таких ИЗУМРУДОВ, в процентном соотношении меньше, чем фильтрованных и не фильтрованных, беленьких, красненьких, заднеприводных и любителей первого(!!!) К-АНАЛА...короче, че сказать то хочу: детям он-лайн образование года через 2-3 все равно навялят, хотите туземцы вы этого или нет,и бухтеть можете только строго по одному и строго про себя, и не вздумайте нарушать социАнальную дистанцию, а то ни дорог вам ни интернета не видать...короче пойду накачу ИЗУМРУД ЗА ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ!

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