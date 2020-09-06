Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:15 0

Приамурье ждет бабье лето: погода на 7 сентября

Приамурье ждет бабье лето: погода на 7 сентября
Фото: pixabay.com

Как сообщает Амургидрометцентр, завтра в Благовещенске существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный западный слабый, днём до умеренного. Температура ночью +11°С …+13 °С, днём +22°С… +24 °С.

В Белогорске завтра днем ожидается переменная облачность и небольшой дождь, температура воздуха прогреется до +21 °C. Ветер северо-западный, северный и юго-западный 3-7 метров в секунду. В Свободном переменная облачность, днём небольшой дождь, температура +13 °C…+20 °C. В Шимановске пасмурно, +15 °C…+19 °C, ветер западный, северо-западный и северный 4-8 метров в секунду. В Тынде солнечно, +14 °C…+21 °C, без осадков. Ветер северо-западный и северный 6-8 метров в секунду. В Зее переменная облачность, небольшой дождь, температура воздуха +16 °C...+22°C. Ветер северный до 7 метров в секунду. В Сковородине малооблачно, без осадков. Воздух прогреется до +22 °C, ветер северный до 2-х метров в секунду. В Архаре, Райчихинске и Завитинске переменная облачность и небольшой дождь с прояснениями. Температура воздуха прогреется до +23°C, ветер западный, северо-западный и северный с порывами до 6 метров в секунду, сообщает Gismeteo.ru.

Просмотров всего: 1149

#погода

распечатать


Происшествия 1

За последние три дня в столице Приамурья ветер повалил 47 деревьев
Общество

В Приамурье облачно с прояснениями: прогноз на 6 сентября
Происшествия 3

В Амурской области 21 приусадебный участок освободился от воды
Общество

В Амурской области на выходных сохранится неустойчивая погода: прогноз погоды на 5 сентября
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь