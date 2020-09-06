Приамурье ждет бабье лето: погода на 7 сентября

В Белогорске завтра днем ожидается переменная облачность и небольшой дождь, температура воздуха прогреется до +21 °C. Ветер северо-западный, северный и юго-западный 3-7 метров в секунду. В Свободном переменная облачность, днём небольшой дождь, температура +13 °C…+20 °C. В Шимановске пасмурно, +15 °C…+19 °C, ветер западный, северо-западный и северный 4-8 метров в секунду. В Тынде солнечно, +14 °C…+21 °C, без осадков. Ветер северо-западный и северный 6-8 метров в секунду. В Зее переменная облачность, небольшой дождь, температура воздуха +16 °C...+22°C. Ветер северный до 7 метров в секунду. В Сковородине малооблачно, без осадков. Воздух прогреется до +22 °C, ветер северный до 2-х метров в секунду. В Архаре, Райчихинске и Завитинске переменная облачность и небольшой дождь с прояснениями. Температура воздуха прогреется до +23°C, ветер западный, северо-западный и северный с порывами до 6 метров в секунду, сообщает Gismeteo.ru.