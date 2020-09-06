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Шесть населённых пунктов Приамурья остаются подтопленными

Шесть населённых пунктов Приамурья остаются подтопленными
Фото: ГУ МЧС РФ по Амурской области

Итак, по данным на 6 сентября в Амурской области подтопленными остаются шесть населённых пунктов и четыре участка автодорог. Вода не уходит с 361 приусадебного участка.

«361 приусадебный участок остается подтопленным: в г. Благовещенске – 183, Ромненском районе – 45, Ивановском районе – 70, Благовещенском районе – 1, г. Белогорске – 62 садоводческих участка дачного поселка Междуречье. В Серышевском и Ромненском районах подтоплены четыре участка автомобильных дорог местного значения. Без транспортного сообщения населенных пунктов нет», опубликовано на сайте областного управления МЧС.

Развёрнуто шесть пунктов временного размещения. Один, в Благовещенске, принимает двух человек. Остальные готовы приютить до 215 пострадавших. Они располагаются в Ромнах, Овсянке, Серышево, Пригородоном и Белогорске.

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#большая вода

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