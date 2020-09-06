На перекрёстке Калинина-Тенистая отвалился уличный фонарь

В редакцию Амур.инфо сегодня, 6 сентября читатели прислали видео. На нём видно, как отвалившийся от опоры уличный фонарь болтается на ветру, удерживаемый только проводами. Место действия — перекрёсток Калинина и Тенистой.

За разъяснениями мы обратились в пресс-службу городской администрации. Там нам сообщили, что о ситуации знают, а мэр дал поручение в кратчайшие сроки устранить проблему. Оказывается, пострадал не только сам фонарь.

— Специалисты установили, что опора повреждена, в том числе у основания в результате ДТП. Пока идёт демонтаж светильника. По восстановлению опоры информация будет позже, — сообщили специалисты пресс-службы администрации.