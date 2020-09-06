Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:58 0

За последние три дня в столице Приамурья ветер повалил 47 деревьев

За последние три дня в столице Приамурья ветер повалил 47 деревьев
Фото: Амур.инфо

Сильный ветер, который пришёл в Благовещенск 3 сентября, за три дня повалил 47 деревьев. Деревья упали на улицах Мухина, Кузнечная, Горького, Шевченко, Амурская, Театральная, 50 лет Октября, Ленина, Тенистая, Богдана-Хмельницкого, а также в микрорайоне.

Городские службы уже освободили улицы и дворы города от 30 поваленных деревьев. В работах задействовали 13 человек, а также тракторы, погрузчики и автовышку. Если задеты провода, работают электрики.

О поваленном дереве администрация города просит сообщать по телефонам:

- 101 – для набора со всех операторов мобильной связи;

- 01 – со стационарных телефонов;

- 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб;

- 202-112 – старший оперативный дежурный ЕДДС по г. Благовещенск.

В последние дни порывы ветра достигают 20 метров в секунду. В такую погоду не стоит забывать о правилах безопасности – не ходите вблизи деревьев, рекламных баннеров и металлических конструкций, берегите детей.

Просмотров всего: 176

#дороги #погода #природа

распечатать


Общество 8

Светофор на перекрёстке Калинина и Пролетарской заработает в трёхфазном режиме

вчера, 19:16
Общество 29

Жительница благовещенского Тайваня пытается спасти пруд с дикими птицами
Общество

В Приамурье облачно с прояснениями: прогноз на 6 сентября
Происшествия 3

В Амурской области 21 приусадебный участок освободился от воды
Комментарии
Показать все (1)
  • tankist btb

    tankist btb
    45 минут назад

    молодец ветер съэкономил бюджет города. минимум 5 тысяч за одно дерево

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь