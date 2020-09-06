За последние три дня в столице Приамурья ветер повалил 47 деревьев

Сильный ветер, который пришёл в Благовещенск 3 сентября, за три дня повалил 47 деревьев. Деревья упали на улицах Мухина, Кузнечная, Горького, Шевченко, Амурская, Театральная, 50 лет Октября, Ленина, Тенистая, Богдана-Хмельницкого, а также в микрорайоне.

Городские службы уже освободили улицы и дворы города от 30 поваленных деревьев. В работах задействовали 13 человек, а также тракторы, погрузчики и автовышку. Если задеты провода, работают электрики.

О поваленном дереве администрация города просит сообщать по телефонам:

- 101 – для набора со всех операторов мобильной связи;

- 01 – со стационарных телефонов;

- 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб;

- 202-112 – старший оперативный дежурный ЕДДС по г. Благовещенск.

В последние дни порывы ветра достигают 20 метров в секунду. В такую погоду не стоит забывать о правилах безопасности – не ходите вблизи деревьев, рекламных баннеров и металлических конструкций, берегите детей.