Благовещенску нужна программа комплексной застройки

Василий Орлов считает, что областному центру нужна комплексная программа застройки. Об этом глава региона заявил на специальном совещании.

В правительстве области прошло совещание по вопросам строительства в Благовещенске. В мероприятии приняли участие специалисты профильных министерств, благовещенской мэрии и АКС.

«Активная инвестиционная деятельность и реализация федеральных проектов способствовали росту численности населения области, а с ним и повышению спроса на рынке недвижимости. Причём темпы строительства не покрывают всю потребность населения в жилой застройке. Цена за 1 квадратный метр сейчас доходит до 90 тысяч рублей», опубликовано на портале регионального правительства.

— Точечной застройкой вопрос с недвижимостью не решить. В Благовещенске нужно планировать комплексную застройку. Среди всех предложений наиболее успешным может стать продолжение строительства микрорайона в северной части Благовещенска – проект «Северный», — сказал Василий Орлов.