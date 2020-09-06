Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:25 10

Благовещенску нужна программа комплексной застройки

Благовещенску нужна программа комплексной застройки

Василий Орлов считает, что областному центру нужна комплексная программа застройки. Об этом глава региона заявил на специальном совещании.

В правительстве области прошло совещание по вопросам строительства в Благовещенске. В мероприятии приняли участие специалисты профильных министерств, благовещенской мэрии и АКС.

«Активная инвестиционная деятельность и реализация федеральных проектов способствовали росту численности населения области, а с ним и повышению спроса на рынке недвижимости. Причём темпы строительства не покрывают всю потребность населения в жилой застройке. Цена за 1 квадратный метр сейчас доходит до 90 тысяч рублей», опубликовано на портале регионального правительства.

— Точечной застройкой вопрос с недвижимостью не решить. В Благовещенске нужно планировать комплексную застройку. Среди всех предложений наиболее успешным может стать продолжение строительства микрорайона в северной части Благовещенска – проект «Северный», — сказал Василий Орлов.

Просмотров всего: 571

#строительство

распечатать


Общество 3

Три инвестора представили свои проекты по реконструкции аэропорта Благовещенска
Общество

Ещё один деметанизатор высотой с 30-этажный дом установили на Амурском ГПЗ
Общество

«Россети» завершили подключение Амурского ГПЗ к системе электроснабжения
Общество 1

В Верхнеблаговещенском восстановили пешеходный мост
Комментарии
Показать все (10)
  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    А разве до сих пор её не было? По-моему чуть ли не каждый год утверждают программу застройки.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    в мэрии год назад создали такую комиссию-где она?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    "Довольствие получает?"

  • Охранник

    Охранник
    1 час назад

    Да ну а разве так можно было. Вот ведь. Ух ты.Ай да Вася ай да сукин сын прозрел что ли.

  • Бледный король

    Бледный король
    1 час назад

    А.... ну да, ну да ... считает.

    И при этом уася на министра строительства назначает человека. который в строительстве совсем не "шарит"...совсем от слова "совсем".

    при этом уася создаёт какой то "центр опережающего строительства"... или как их там. где нет ни одного Инженера. которые уже показали себя полными профанами и дальше картинок дизайнерских рисовать не могут.

    при этом при уасе и валечке в Благовещенске районы застраивались с нарушением всевозможных норм. рядом с реками, на путях перспективного развития города.

    при этом при этих жегосподах и их министрах ЖКХ была похерена вся коммуналка. при строительстве микрорайонов ливнёвки никто не строил, сети только ремонтировались, планов по развитию города не было...да и щас нет...

    можно ещё продолжать и продалжать .....

    программа им нужна... хе.... пи..ть не мешки ворочать как говориться. от медиарейтинов дома не построятся.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    37 минут назад

    Синьков строит где хочет и как хочет-и никто ему не указ

  • AmurLand

    AmurLand
    24 минуты назад

    Вот это поворот XD

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    22 минуты назад

    Кроненберг,-а что вы имеете против Синькова, он строит там, где получает разрешения! А вот тот кто дает разрешения,-это мэрия.....

  • Nifashev

    Nifashev
    19 минут назад

    А чем программа комплексной застройки отличается от генерального плана городского строительства? Тем же, чем полиция отличается от милиции?

  • Аналитик Амуринфо

    Аналитик Амуринфо
    16 минут назад

    Синьков все таки имеет профильное образование в отличии от всей этой ватаги. И прекрасно понимает что он творит..Василий провел мероприятие архиважное ППР называется.

Показать все (10)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь