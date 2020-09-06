В областном краеведческом музее можно совершить виртуальные прогулки по старому Благовещенску

Фото: museum_amur

В одном из залов Амурского областного краеведческого музея теперь можно погрузиться в виртуальную реальность с помощью специального шлема.

Посетители зала смогут увидеть набережную Благовещенска времён 1945 года, высадку советского десанта на правый берег Амура, улицы Сахаляна, жители которого приветливо встречают солдат-освободителей. Об этом рассказали в Инстаграм-аккаунте краеведческого музея.

Возле карты боевых действий в полосе 2-й Краснознаменной Армии 2-го Дальневосточного фронта 1945 года, которая составлена рабочей группой проекта «Историческая память в Приамурье», с помощью интерактивного экрана можно собрать копию этой карты из интерактивных пазлов. После успешного сбора карты, на ней высветятся точки, обозначающие населённые пункты по обе стороны Амура (Благовещенск, Константиновка, Поярково, Сахалян, Суньу, Хадаян). Нажав на любую из них, можно увидеть на экране информацию о том, как именно в этом географическом месте происходила переправка военной техники через Амур и участниках наступательной операции в Маньчжурии.

В музее отмечают, что при использовании мультимедийного оборудования соблюдаются все меры безопасности: используются маски, перчатки, проводится санитарная обработка аппаратуры.