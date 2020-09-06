Население России к 2100 году уменьшится на 40 миллионов человек

Эксперты Института измерений и оценки в сфере здравоохранения и Университета здоровья населения штата Вашингтон спрогнозировали изменение численности населения 195 стран к концу 21 века. Согласно глобальному научному прогнозу через 80 лет население России сократится со 146 до 106 миллионов человек. Главной причиной такого изменения учёные считают падение коэффициента рождаемости в нашей стране.

В основу подсчёта также ложится анализ уровня образования в стране. По мнению учёных существует тенденция, согласно которой более образованные женщины позже рожают детей. Такая зависимость связана с карьерными задачами и наблюдается это не только в России, но и в других странах.

– В России мы это и видим сейчас. В России - рост образования, возможностей для трудоустройства, а рождаемость снизилась, – сказал Али Мокдад.

Профессор отметил, что над подготовкой доклада работали в том числе и российские исследователи, а также Министерство здравоохранения, что стало большим подспорьем для американских экспертов.

– У нас есть разногласия по некоторым источникам данных, по тому, как обрабатывать данные. Но мы ученые, и мы в конечном итоге приходим к общему знаменателю. Русские знают о России больше нас и сообщают нам вещи, которых мы не знаем. Это сотрудничество прекрасно, – поделился Али Мокдад.

Модель для прогнозирования была опробована на данных 1950 года с плановым расчётом численности на 2020 год, и прогнозы показали очень близкие к действительности результаты.

– И мы знаем, что модель работает. Потом мы предсказываем будущее. То есть у нас есть мерило, чтобы быть уверенными, что мы делаем все правильно. Кроме того, мы обновляем это на регулярной основе с нашими новыми данными и можем подтвердить работоспособность модели. По состоянию на сегодня это лучший из имеющихся прогнозов, – заявил Мокдад.

Али Мокдад рассказал, что существуют и другие модели прогнозирования численности населения. К примеру, из доклада ООН численность населения России сократится до 100 миллионов уже к 2078 году, а согласно подсчётам Росстата, через 16 лет в нашей стране будет проживать на 9 миллионов человек меньше, чем сейчас.

Стоит отметить, что американская модель была построена без учёта пандемии коронавируса, которая может повлиять на итоговые результаты. Но, по мнению профессора, хоть пандемия и ударила по многим странам, но её влияние на численность населения будет незначительной. В любом случае в 2021 году эксперты Института измерений и оценки в сфере здравоохранения обновят прогноз с учётом пандемии.

– Любое событие – национальное стихийное бедствие, война – меняет все эти оценки. Эти прогнозы основаны на предположении, что текущая ситуация останется неизменной, что не будет шоков. Коронавирус – это шок. Он повлияет на экономику каждой страны, отсрочит предоставление медицинских услуг для многих людей, как, например, иммунизация, ведение беременности. Многие женщины сейчас не хотят беременеть, потому что они не могут попасть в больницу. Так что воздействие будет, но это будет эффект на один-два года, пока не будет получена вакцина, – добавил Мокдад.

Серьёзное сокращение численности населения вызовет дефицит рабочей силы, что в свою очередь приведёт к снижению производительности и экономических показателей. По мнению Мокдада, есть несколько путей для стабилизации численности в стране – различные стимулирования семейных пар к рождению детей и создание благоприятных условий для привлечения людей из других стран к переезду в Россию. По второму пути в нынешнее время пошла Германия, которая приняла более миллиона человек.