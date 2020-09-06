Наркополицейские Приамурья нашли в автомобиле амурчанина килограмм марихуаны

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Наркополицейские Райчихинска получили сведения о том, что житель поселка Новобурейский может перевозить на своем автомобиле запрещённые вещества. Информация поступила ходе проведения четвёртого этапа профилактической операции «Мак-2020».

На трассе в районе посёлка Широкий сотрудники ОКОН и ГИБДД остановили транспортное средство под управлением 45-летнего амурчанина.

В багажнике житель области перевозил синтетический мешок, наполовину наполненный верхушками конопли. Исследование показало, что изъятое растение —марихуана весом около одного килограмма.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении амурчанина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В соответствии с действующим законодательством, за совершение подобного преступления можно лишиться свободы на срок до 10 лет, сообщает УМВД России по Амурской области.