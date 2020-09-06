Онищенко рассказал, как отучить школьников от курения

Бывший главный санитарный врач РФ рассказал о том, что подростки начинают курить в 14–15 лет. Примером для них часто служат собственные курящие родители. Непосредственно влиять на воспитание ребенка в семье государство не может, но возможно принять меры из-за которых привлекательность сигарет снизится.

— У нас, к сожалению, табачные изделия одни из самых дешевых. Надо повышать цену табачных изделий. Также надо ограничить производство табака на территории Российской Федерации. В нашей стране производят где-то порядка 200 миллиардов штук сигарет в год, при этом на территории нашей страны не выращивают табак, — рассказал он радио «Sputnik».

Геннадий Онищенко отверг предложение бороться с курением среди подростков с помощью штрафов для родителей. Он отметил, что курение — это форма наркомании, а курильщик — это больной человек. Таким людям нужно помогать, а не зарабатывать на них.

— У него есть зависимость. Курильщиков среди школьников надо лечить. Если штрафовать, то это пополнит бюджет, но эффективности не будет, — отметил Онищенко.