В рамках дальневосточной акции пройдут мастер-классы для детей

Тематические мастер-классы для детей пройдут в рамках дальневосточной онлайн-акции «Добро детям» с 7 по 11 сентября. Занятия научат ребят работать в различных техниках – от модульных оригами до бумажных аппликаций. Подобные уроки развивают мелкую моторику, внимание, воображение и абстрактное мышление.

Найти записи мастер-классов можно будет в официальных аккаунтах благовещенского центра «Выбор» @centr.vibor в социальных сетях Instagram и ВКонтакте под хэштегом #добродетям. Акция проводится в рамках Окружного форума добровольцев «Добро на Дальнем Востоке», сообщил областной отдел молодежной политики.

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#дети #образование

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