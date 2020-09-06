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Активист из Приамурья выиграл грант на патриотическом форуме «ОстроVA»

Активист из Приамурья выиграл грант на патриотическом форуме «ОстроVA»
Фото: minobramur

Молодёжь Приамурья в очередной раз заявила о себе. Активист из Амурской области выиграл грант во Всероссийском конкурсе.

На Всероссийском патриотическом форуме «ОстроVA» председатель движения «Волонтёры Победы» Благовещенского района и член Молодёжного правительства области Евгений Мулявко выиграл грант в 93 тысячи рублей, сообщает Минобрнауки Амурской области.

— Средства направлю на проект «Творчество без границ», который Росмолодёжь поддерживает уже второй год подряд. Проект ориентирован на привлечение внимания молодёжи к проблемам людей, имеющих ограничения по здоровью, развитие их творческих навыков и умений, содействие в трудоустройстве, — прокомментировал амурский активист.

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#конкурсы

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