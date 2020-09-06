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6сентября
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сегодня, 10:10 2

В Свободном построили две многоэтажки для сотрудников ГПЗ

В Свободном построили две многоэтажки для сотрудников ГПЗ
Фото: amur_gpz

Для сотрудников ГПЗ в Свободном возвели два дома. Первые жильцы уже получили ключи от квартир. В ближайшие четыре года в городе появится жилой микрорайон с развитой инфраструктурой.

«132 квартиры предоставят работникам компании «Газпром переработка Благовещенск». Первым 27 специалистам уже вручили ключи от корпоративного жилья. Для персонала газоперерабатывающего завода в Свободном планируют построить жилой микрорайон на 5000 человек. В городке появятся 36 таунхаусов и 42 многоквартирных дома на 1688 квартир. А ещё здесь возведут школу, детский сад, поликлинику, Дом культуры и спорткомплекс. На первых этажах жилых домов разместятся отдел полиции, паспортный стол, почта, аптечные пункты, магазины, отделения банка, авиакасса, железнодорожные и автобусные кассы, предприятия бытового обслуживания. Строительство всех объектов планируется завершить в 2024 году», опубликовало ООО «Газпром переработка Благовещенск» на своей странице в Инстаграм.

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#Свободный

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    "Жаль не показали прекрасные виды из окон"

  • starco

    starco
    2 часа назад

    Отлично. Чем больше сотрудников переселятся из съёмных квартир в новое жильё, тем лучше. Многие платят от 30 до 80 тысяч за 30-40 летние хрущевка сейчас, отчего ценник на вторичке зашкаливает.

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