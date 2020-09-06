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сегодня, 09:44 6

Семь травмированных и один погибший: на Свободненской трассе произошло страшное ДТП

Семь травмированных и один погибший: на Свободненской трассе произошло страшное ДТП
Фото: @dpskontrol_28rus

Информация о страшном ДТП на Свободненской трассе появилась в амурских пабликах сегодня ночью, с 5 на 6 сентября. Два автомобиля столкнулись, что называется, лоб в лоб. После этого одна машина загорелась.

«Сегодня около 01.15 на 43 км автодороги Благовещенск - Свободный произошло столкновение автомобилей Toyota Vitz и. Daewoo Nexia . В результате дорожно-транспортного происшествия 1 человек погиб, 7 травмировано. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. На месте автоаварии работает следственно-оперативная группа», опубликовали у себя на сайте сотрудники областного УМВД.

Просмотров всего: 2214

#ДТП

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    5 часов назад

    "Дорога смерти в город президентского внимания"

  • Algol

    Algol
    4 часа назад

    43-й км это в районе Новинки, а не под Свободным

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    "Это понятно, трасса Благовещенск - Свободный, или думаешь к Лукиану летели в гости?"

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    2 часа назад

    Кстати ему уже заборчик поправляли..

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    "Строители у него в поместье постоянно, чего - то строят"

  • slavik110

    slavik110
    32 минуты назад

    При чём здесь Лукиан? Человек погиб, люди травмированы, а вы стебаетесь.

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