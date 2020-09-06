Семь травмированных и один погибший: на Свободненской трассе произошло страшное ДТП

Информация о страшном ДТП на Свободненской трассе появилась в амурских пабликах сегодня ночью, с 5 на 6 сентября. Два автомобиля столкнулись, что называется, лоб в лоб. После этого одна машина загорелась.

«Сегодня около 01.15 на 43 км автодороги Благовещенск - Свободный произошло столкновение автомобилей Toyota Vitz и. Daewoo Nexia . В результате дорожно-транспортного происшествия 1 человек погиб, 7 травмировано. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. На месте автоаварии работает следственно-оперативная группа», опубликовали у себя на сайте сотрудники областного УМВД.

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