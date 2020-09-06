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Выбор читателей за 5 сентября

Выбор читателей за 5 сентября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 5 сентября.

В Благовещенске запретят поворачивать налево от ТЦ «Флагман»

В Благовещенске изменится схема движения в районе ТЦ «Флагман»: поворот налево в сторону кольцевой развязки будет запрещён. Как сообщает пресс-служба администрации города, такое решение приняли на заседании межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения.

В Приморье тайфун заблокировал 62 человека на базе отдыха

Во время тайфуна «Майсак» 3 сентября 62 человека оказались заблокированными на базе отдыха в поселке Волчанец Партизанского района. В числе застрявших — 16 детей и два младенца, сообщает пресс-служба приморского МЧС.

В Приморье ждут новый супертайфун «Хайшен»

Синоптики Приморья прогнозируют такой же ураганный ветер, как и в тайфуне «Майсак». В этот раз тайфун «Хайшен» будет с дождем, сообщил глава региона Олег Кожемяко. Власти Приморья готовятся к стихии, которая придёт 7-8 сентября, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Жительница благовещенского Тайваня пытается спасти пруд с дикими птицами

Жительница благовещенского района Тайвань пытается сохранить пруд, куда прилетают дикие утки. Как рассказала Наталья, в этом месте планируют построить новую школу. По мнению амурчанки, есть более удобное для строительства место, а на месте водоёма можно устроить зону отдыха.

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#Обзор #интернет #СМИ

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