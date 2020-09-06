В Благовещенске покажут лучшую в мире постановку «Шербурских зонтиков»

Фото: www.teatrkarambol.ru

В Амурской области уже почти неделю идёт театральный фестиваль «Золотая маска». Одна из самых ожидаемых постановок – легендарные «Шербурские зонтики», которые благовещенцы увидят уже в среду, 9 сентября, на сцене Амурского драматического театра.

Мы поговорили с художественным руководителем театра «Карамболь», заслуженным деятелем искусств России Ириной Брондз.

— Дальний Восток не зря называется дальним, дорога неблизкая. Насколько это хлопотно и затратно — отправить такую постановку в дорогу?

— Действительно, поездка на фестиваль в Благовещенск — это неблизкий путь. Перелёт из Санкт-Петербурга в Москву — полтора часа и семь с половиной часов от Москвы до Благовещенска. В общей сложности — это девять часов перелёта. Но, поскольку «Золотая маска» берёт на себя все технические и финансовые заботы, это воспринимается достаточно органично и спокойно. Единственное – чтобы погода не помешала. Будем надеяться, что всё будет в порядке. Недели две назад уехали в Благовещенск три огромные еврофуры с декорациями для «Шербурских зонтиков», поскольку этот спектакль монтируется довольно долго. Но когда в Благовещенске зрители увидят декорации, они поймут, что это абсолютный шедевр. В своё время этот спектакль получил восемь номинаций и две «Золотые маски». В частности, Зиновий Марголин получил высшую национальную театральную премию «Золотая маска» именно за декорации к «Шербурским зонтикам».

— Спектакль впервые едет так далеко?

— Мы сейчас идём на такой шаг, поскольку понимаем, что территория страны огромна и зритель – он везде зритель. Нужно, чтобы такой шедевр, как спектакль «Шербурские зонтики» театра «Карамболь», увидели как можно больше зрителей нашей страны. Театр уже побывал на гастролях во многих городах, зарубежных странах. Но вот до Благовещенска мы доедем впервые. Были у кого-то перелёты в Новосибирск с этим спектаклем, с другим спектаклем был Иркутск, насколько я помню. Но внутри России, конечно, это будет самая далёкая поездка.

— А с каким чувством вы отправляли труппу в Благовещенск? Хоть постановка уже и «обкатана», и признана, и отмечена — нет ли каких-то особых волнений?

— Волноваться по поводу нашей труппы, с художественной точки зрения, не нужно. Я абсолютно уверена в том, что музыканты и актёры достойно всё сыграют и покажут благовещенским зрителям. Вопрос только в том, чтобы все были здоровы. А что касается самого художественного уровня, то он проверен уже годами. Этот спектакль посещал на премьере выдающийся его автор, господин Мишель Легран. Он назвал это лучшей постановкой в мире. Приезжает практически почти полностью тот состав, который играл на премьере.

— Все знают прекрасный фильм 1964 года с неподражаемой Катрин Денёв. Пытались ли как-то приблизиться к работе Деми — типажами, мизансценами и так далее — или наоборот: пытались максимально абстрагироваться и найти своё видение истории?

— Фильм – это, конечно, потрясающая работа, но, к сожалению, когда он вышел в 1964 году в Советском Союзе, его достаточно сильно подпортили переводом. Вместо того, чтобы сделать просто титры внизу, у нас почему-то решили переводить словами. Поскольку это, фактически, джазовая опера, и там всё поётся, получилось так, что музыка вся была перекрыта переводчиком. Кому-то этот фильм показался шедевром, кому-то скучным, мнения были крайне разные. Что касается того, что мы делали в театральный версии – это была первая постановка в России. Мы работали в непосредственном контакте с Леграном, он нам даже присылал свою оркестровку. Потом он нам разрешил сделать больше оркестр, чем было в его партитуре. И это единственное, в чём он разрешил отступить от первоисточника. Он очень строго всегда относится к собственным произведениям. Мы очень много трудились над этим все, постановочная бригада проделала ответственную, сложную работу. На мой взгляд, отработала просто «по гамбургскому счёту», как говорят.

Вообще, высказывать своё театральное мнение по поводу шедевра киноискусства очень сложно, но мы подошли чуть-чуть по-другому. Да, мы видели этот фильм. Да, мы видели шедевр Деми, его невероятные краски, вот этот калейдоскоп. Но театр – не кино. Это совершенно другой вид искусства, и другие приемы здесь работают. Поэтому очень важно было придумать, как менять декорации, чтобы каким-то образом все места действия, которые обозначены, присутствовали бы. Вот тут-то как раз декорации, придуманные сценографом Зиновием Марголиным и молодым на тот момент музыкальным режиссёром Василием Бархатовым, и решили все проблемы.

— Жанр мюзикла сейчас, кажется, переживает второе рождение. На ваш взгляд, в чём секрет его востребованности?

— На мой взгляд, мюзикл интересен зрителю, прежде всего, соединением ряда компонентов: это, с одной стороны, музыкальный театр со всеми его традициями. С другой стороны — это шоу. Этот жанр родился в Англии и Америке, но у нас он обрёл новую родину, потому что мюзикл в России – это особый жанр. Наши традиции театральные всё-таки сильно отличаются от западных. Когда мы говорим о мюзикле и о том, как в нашей стране зритель тянется сейчас к этому жанру, нужно, конечно, какие-то вещи оговорить отдельно. Есть два вида постановок мюзиклов: это полный перенос западных образцов и свои постановки. Наш театр идёт по второму образцу. Мы сами ставим спектакли, мы пишем их. Даже если мы берём готовые произведения, мы делаем только свои варианты постановок и делаем упор на традиции нашего театра.

— Чего вы ожидаете от «Золотой маски» в этом году?

— «Золотая маска» — это наш театральный «Оскар». Это очень престижная, высокая профессиональная оценка работы театров. Мы всегда надеемся, что жюри и экспертный совет обратят внимание на то, что мы делаем. Если говорить в целом о «Золотой маске», то мы за последние годы третий раз подряд номинированы за спектакль. У было несколько поездок на «Золотую маску» в Москву, мы привозили наши детские мюзиклы. Был отмечен спектакль Максима Дунаевского «Мэри Поппинс». Мы – первые, кто поставил на сцене этот киношедевр, и до сих пор очень дружим с автором. Что касается этого года, то год нелёгкий, и гастроли в Благовещенске ещё раз показали, насколько под силу «Золотой маске» организовать даже крупные спектакли, с перевозкой декораций, с дальним перелётом всей труппы. Я ожидаю от благовещенских гастролей новых друзей, зрителей, ожидаю, что мы принесём тепло этой музыки, наше тепло внутреннее, которое мы вложили в наш спектакль. Хочу поблагодарить фестиваль «Золотая маска» и всех, кто организует эти гастроли в самом Благовещенске, за труд и за желание независимо от проблем, которых всегда и в стране, и мире достаточно, продолжать дарить радость творчества зрителям. Это очень помогает в жизни, это помогает душам людей надеяться на что-то лучшее.

Фото: teatrkarambol.ru

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