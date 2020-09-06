Гороскоп на 6 сентября: Дев ждёт увлекательное путешествие, а Овнам желательно не выходить из дома

Восход Солнца: 05:52

Заход Солнца: 19:03

Солнце в Деве.

Овен. Жизненный потенциал Овнов находится на высоком уровне, что позволит многим из них использовать энергетическую насыщенность ауры, привлекая окружающих к участию в собственных планах и проектах. Желательно не выходить из дома, карантин будет для вас безопасной альтернативой.

Телец. Перед вами откроются финансовые перспективы, однако решение придется принимать быстро, из-за чего выходной может превратиться в ещё один рабочий день. Звёзды советуют не подписывать бумаг и документов без предварительной проверки. Последствия такой опрометчивости могут быть серьёзные.

Близнецы. Вера в себя — одна из самых главных составляющих успеха, поэтому не падайте духом, делайте так, как считаете нужным. Старайтесь общаться с родными чутко и быть понимающим собеседником, им сейчас это необходимо.

Рак. Опасный, напряжённый день. В семейных отношениях или в общении с партнёром возможны проблемы или лживые обещания. Весьма вероятно, что на пороге новое увлечение, которое закончится слезами и обидами. Этот день может подарить вам неожиданную встречу. У мужчин-Раков возможны проблемы со здоровьем. Прекрасное время для организационных дел, которые будут на первом плане после карантина.

Читайте также

Астрологический прогноз на неделю 31 августа – 6 сентября: начинания Тельцов могут не одобрить, а Ракам улыбнется Фортуна

Лев. Этот день обещает Львам поддержку личного реноме и сохранение душевного равновесия. Там, где быстрое решение невозможно по объективной причине, удастся сохранить оптимизм или увидеть что-то, похожее на помощь свыше. Астрологи советуют вам простить человека, обидевшего вас. Отпустите ситуацию, вам станет легче.

Дева. Энергичность и деловая хватка принесут достойные результаты. Возможно, вас ждёт увлекательное путешествие или неожиданное знакомство, которое запомнится надолго и вызовет массу приятных ощущений. В компании друзей или знакомых не старайтесь привлечь к себе внимание любыми способами, это выглядит смешно.

Весы. Вероятно, что вам придется пережить сложности в отношениях с близкими людьми, хотя в этой ситуации будете виноваты вы сами. Не исключено, что все устали от ваших эмоциональных всплесков, постоянного недовольства и капризов. Попробуйте избавиться от этих недостатков. Посвятите вторую половину дня активному семейному отдыху, спорту. Будьте готовы к серьёзным проблемам в конце недели. День усиливает разочарования и помогает избавиться от иллюзий, но не исключено, что вы будете цепляться за ценности, с которыми не готовы расстаться.

Скорпион. День благоприятный для новых начинаний. От вас требуется решительность и своевременность действий. Если вы будете слишком долго колебаться, то рискуете упустить свой шанс. На службе остерегайтесь быть втянутыми в интригу, которая начинается в верхах. Вероятны серьезные перестановки, которые принесут вам пользу. В личной жизни предвидится неожиданное приятное событие. Не исключено, что вам удастся успешно обойти острые углы любовных проблем. День активной борьбы, отстаивания своих принципов, самозащиты. Вероятно, события сегодня будут развиваться не совсем так, как хотелось бы. В этот день звёзды рекомендуют вам обдумать предстоящие действия, связанные с финансовой стороной вашей деятельности. Рискованные предприятия могут принести убыток. Возможно серьезное упущение в работе с вашей стороны, что негативно скажется на вашем авторитете. Сегодня лучше не раздражаться и держать себя в руках, так как дела потребуют от вас максимальной отдачи.

Читайте также

Астрологический прогноз на сентябрь 2020 года

Стрелец. Звёзды предупреждают о вероятных неудачах в сфере профессиональной деятельности. Вероятны ошибки, просчёты, происки недоброжелателей. Попытайтесь в вежливой форме отстранить от себя людей, которые проявляют к вашим делам повышенный интерес. Финансовое положение находится в неустойчивом состоянии, и только через несколько дней можно ожидать некоторой стабилизации. Распланируйте этот день таким образом, чтобы на него приходилось как можно меньше встреч и мероприятий, которые вам не слишком приятны.

Козерог. День не подходит для активных действий. Не давайте сейчас никаких ответов, а возьмите небольшой перерыв, чтобы определиться со своими целями, потребностями и возможностями. День благоприятный для контактов. Вероятно, вам удастся завязать несколько новых деловых знакомств, которые вам помогут в дальнейшем. Не исключено, что у вас появится влиятельный покровитель. Возможно получение заманчивого предложения. Но не спешите давать согласие. Если вы сомневаетесь в правильности решения, принимаемого вами, доверьтесь советам опытных коллег.

Водолей. Агрессивность, эмоциональная неуравновешенность могут стать причиной финансовых потерь или утраты доверия партнеров. Новые люди, вошедшие в вашу жизнь, могут стать источником многих неприятностей. Будьте осторожны при переходе улицы, остерегайтесь быстрой езды, травм при работе с острыми предметами или электроприборами. Следите за приметами. Сегодня ваша внутренняя сущность отражается на окружающем мире. Сегодня рекомендуется придерживаться меры во всем. Не начинайте сразу несколько дел, не переутомляйтесь физически и психологически. Рекомендуется умеренность в еде и в наслаждениях. Благоприятно проявлять максимум терпения и такта по отношению к старшим родственникам и детям.

Рыбы. День благоприятный для начала нового дела, путешествий, карьеры. Решительно приступайте к осуществлению своих планов — звезды сулят успех во всех начинаниях. Будьте сдержаннее в расходах — вы рискуете потерять деньги. Подумайте, как проведете выходные дни, так как они могут оказаться для вас очень важными. Нужно быть внимательным и осторожным в любом деле. Звёзды рекомендуют умерить свою властность и не пытаться стремиться к лидерству в совместных мероприятиях и коллективных действиях. По-прежнему существует опасность для здоровья. Постарайтесь избежать присутствия в местах массового скопления народа, не предавайтесь чревоугодию и чрезмерному употреблению спиртных напитков.

Астролог: Вальдемар Небоходцев