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5сентября
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сегодня, 18:43 0

В Амурской области выявили 29 новых случаев COVID-19

В Амурской области выявили 29 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждены 29 новых случая коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки составил 0,8 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

В Благовещенске зарегистрировано 18 новых заражений, в Свободном — три, в Белогорске — два, по одному в Райчихинске, Зее, Тынде, Мазановском, Селемджинском и Сковородинском районах.

С нарастающим итогом в регмоне выявлено 3537 случаев COVID-2019. Показатель заболеваемости – 447,70 на 100 тысяч населения.

2373 человека выписались из стационаров с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.

868 человек контактировали с заболевшими.

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#коронавирус #происшествия

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