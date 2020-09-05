В Приморье ждут новый супертайфун «Хайшен»

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Синоптики Приморья прогнозируют такой же ураганный ветер, как и в тайфуне «Майсак». В этот раз тайфун «Хайшен» будет с дождем, сообщил глава региона Олег Кожемяко. Власти Приморья готовятся к стихии, которая придёт 7-8 сентября, сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Губернатор края Олег Кожемяко в субботу, 5 сентября, дал поручение создать резервы спасателей в каждом районе Приморья. Также глава региона обратился к руководителям энергосетевых предприятий и МЧС, заявив о необходимости дополнительных сил и техники для создания боевого резерва на местах», — говорится в сообщении.

Тайфун, по словам губернатора, ударит по тем же районам, по каким прошел и прошлый.

— Нужно уже сейчас начать подтягивать силы с других районов, а что касается энергетики, то и с других регионов, — приводит пресс-служба слова главы Приморья.

Тайфун «Майсак» принес в Приморье 3 сентября ураганный ветер до 43 метров в секунду и сильные дожди. В результате происшествий три человека погибли, 55 пострадали. Без электроснабжения остаются около 18 тысяч человек. В начале следующей недели новый тайфун «Хайшен» разовьется до супертайфуна и пройдет через северо-восточные провинции Китая недалеко от западных границ Приморского края.

По прогнозам синоптиков Приморского гидрометцентра, 6 сентября ветер тайфуна достигнет 80 метров в секунду. Днем во вторник и в первой половине ночи на среду, 9 сентября, вихрь будет проходить ближе всего к Приморскому краю. В это время будет самый сильный ветер, сообщает ТАСС.