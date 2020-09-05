В Белогорске батальоном юнармейцев стало больше

Фото: пресс-служба главы Белогорска

В Белогорске 170 школьников вступили в ряды всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Торжественное посвящение состоялось 5 сентября в гимназии №1.



В меролприятии приняли участие глава Белогорска Станислав Мелюков, замглавы по соцполитике Галина Бурмистрова, начальник регионального штаба «Юнармии» Татьяна Кащенко, начальник местного отделения «Юнармии», руководитель ВПК «Зенит» Леонид Шапаров, представители 35-й Армии, педагоги, работники культуры, родители, общественность.

― Поздравляю вас с вступлением в ряды «Юнармии» и хочу открыть вам один секрет, ― обратился к присутствующим Станислав Мелюков. ― Вся эта история началась еще 5 лет назад. На тот момент командующий 35-й Армией Сергей Соломатин обратил мое внимание на важность движения «Юнармии». В итоге областной штаб юнармейцев теперь находится в Белогорске, а в рядах «Юнармии» в Белогорске почти 2 тысячи человек. Это каждый пятый школьник. И тот вклад в движение, который делает Белогорск, неоценим. Хочу поблагодарить 35 Армию за ее большой вклад в юнармейское движение. Будем продолжать славные традиции. Губернатор Василий Орлов тоже поддерживает это движение. Он просил передать в Белогорск 12 комплектов новой формы и пообещал, что в следующем году этой формы будет гораздо больше. Поздравляю вас еще раз.

После торжественной церемонии посвящения глава Белогорска Станислав Мелюков сфотографировался с юнармейцами на память, сообщает пресс-служба главы Белогорска.