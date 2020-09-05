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сегодня, 17:18 3

Василий Орлов объявил итоги «Суворовского натиска»

Василий Орлов объявил итоги «Суворовского натиска»
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Команда ДВОКУ стала чемпионом Армейских международных игр 2020 года «Суворовский натиск». Торжественная церемония награждения прошла в субботу, 5 сентября, на полигоне ДВОКУ. Губернатор Приамурья Василий Орлов поблагодарил всех участников.

— Поздравляю организаторов и участников с успешным завершением «Суворовского натиска». Это одно из первых в истории области международное войсковое состязание. Я уверен, что подобные состязания будут проводиться регулярно. Главная цель — дружба между войсками стран, — сказал Василий Орлов.

Подвели итоги почти двухнедельной борьбы. Кубок победителей достался российской команде. Второе место заняли представители Беларуси, а третье — команда из Ирана.

Глава региона вручил ключи от автомобилей «Нива» марки «Лада» всем трём участникам. Лучшим тренером стал подполковник Республики Беларусь Сергей Савицкий. Самым быстрым признали экипаж Ирана, а награда «За проявленное упорство» досталась команде из Конго. Приз «За волю к победе» получили представители Мали. Экваториальная Гвинея получила награду «За высокий командный дух». А «За мастерство» наградили участников из Афганистана.

Участие в церемонии приняли первые лица области, руководство ДВОКУ, представители вооруженных сил стран участников, юнармейцы и курсанты ДВОКУ.

Для гостей церемонии закрытия были организованы тематические площадки, на которых демонстрировали стрелковое вооружение, военную технику, сообщает пресс-служба правительства области.

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#губернатор #конкурсы #военные

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Молодцы!

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Откосивший от армии,пропиарился за счет армии.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    6 минут назад

    Поздравляю! Честь и хвала членам команды, и преподавателям ДВОКУ!!! и

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