Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5сентября
Предыдущая новость
сегодня, 15:33 2

Жители Китая устроили «заезд» на велотренажерах по мосту через Амур (видео)

Жители Китая устроили «заезд» на велотренажерах по мосту через Амур (видео)
Фото: www.instagram.com/china_heihe/

Накануне вечером, 4 сентября, в Хэйхэ прошёл своеобразный «заезд» на велотренажёрах по мосту через Амур. Несколько десятков спортсменов крутили педали, «заряжая» подсветку моста.

Когда же «энергия» полностью заполнила мост, начался фейерверк, кторый прекрасно было видно из Благовещенска.

Напомним, 4 сентября состоялась церемония открытия третьей конференции по развитию индустрии туризма провинции Хэйлунцзян. Она прошла на площади «Экология» острова Большой Хэйхэ в городе Хэйхэ.

Просмотров всего: 102

#Китай #отдых #праздники

распечатать


Общество

Благовещенцы в социальных сетях делятся фото и видео яркого салюта в Хэйхэ

Общество 1

Высокие баллы за написание «Диктанта Победы» зачтут при поступлении в вузы
Общество 10

Игровой комплекс из африканского дерева устанавливают на набережной Благовещенска
Общество

В Приамурье отметили 75-летие окончания Второй мировой войны

Комментарии
Показать все (2)
  • Мармок

    Мармок
    18 минут назад

    красиво

  • амурская алена

    амурская алена
    11 минут назад

    Да молодцы,у них ничего просто так не простаивает,класс!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь