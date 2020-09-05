Жители Китая устроили «заезд» на велотренажерах по мосту через Амур (видео)

Фото: www.instagram.com/china_heihe/

Накануне вечером, 4 сентября, в Хэйхэ прошёл своеобразный «заезд» на велотренажёрах по мосту через Амур. Несколько десятков спортсменов крутили педали, «заряжая» подсветку моста.

Когда же «энергия» полностью заполнила мост, начался фейерверк, кторый прекрасно было видно из Благовещенска. View this post on Instagram A post shared by КИТАЙ ХЭЙХЭ (@china_heihe) on Sep 4, 2020 at 6:11pm PDT Напомним, 4 сентября состоялась церемония открытия третьей конференции по развитию индустрии туризма провинции Хэйлунцзян. Она прошла на площади «Экология» острова Большой Хэйхэ в городе Хэйхэ.

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