Жители Китая устроили «заезд» на велотренажерах по мосту через Амур (видео)
Накануне вечером, 4 сентября, в Хэйхэ прошёл своеобразный «заезд» на велотренажёрах по мосту через Амур. Несколько десятков спортсменов крутили педали, «заряжая» подсветку моста.
Когда же «энергия» полностью заполнила мост, начался фейерверк, кторый прекрасно было видно из Благовещенска.
Напомним, 4 сентября состоялась церемония открытия третьей конференции по развитию индустрии туризма провинции Хэйлунцзян. Она прошла на площади «Экология» острова Большой Хэйхэ в городе Хэйхэ.
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