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5сентября
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сегодня, 14:34 6

Жительница благовещенского Тайваня пытается спасти пруд с дикими птицами

Жительница благовещенского Тайваня пытается спасти пруд с дикими птицами
Фото: www.instagram.com/olejna_natasha/

Жительница благовещенского района Тайвань пытается сохранить пруд, куда прилетают дикие утки. Как рассказала Наталья, в этом месте планируют построить новую школу. По мнению амурчанки, есть более удобное для строительства место, а на месте водоёма можно устроить зону отдыха.

Наталья рассказала, что пруд на Тайване появился стихийно. Раньше вода уходила в Чигиринку, но с застройкой района влага стала скапливаться в низине. Так появилось небольшое озерцо, которое облюбовали дикие утки, а с некоторых пор — и бакланы.

— Место красивое. Люди хотят оставить это место, как пруд. Сделать ещё одно место для отдыха. Тем более что в следующем году неподалеку оборудуют большую спортивную площадку. Мне кажется, проще перенести школу на более сухое место — за улицу Шафира. Там ближе и к 5-й стройке и к Карповке, и к дальним домам Тайваня. И подъезд к школе будет проще. У нас всё заставлено домами и одна узкая дорожка — будут постоянные пробки, — считает Наталья.

Сейчас общественница хочет собрать подписи единомышленников и обратиться к властям города и области.

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#животные #природа

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Комментарии
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  • Elga123

    Elga123
    1 час назад

    Надо сохранить озеро

  • Elga123

    Elga123
    1 час назад

    Надо сохранить озеро

  • Себастьян Самуэльссон

    Себастьян Самуэльссон
    1 час назад

    Я и моя семья поддерживаем общественницу и уток с бакланами.

  • inoy

    inoy
    54 минуты назад

    строить на озере, это вообще как? Где логика?

  • ВиталийН

    ВиталийН
    30 минут назад

    Пользователем водоёма является утка. Согласно римскому праву никому не принадлежащие вещи становятся собственностью первого завладевшего ими. У утки большие виды на водоём. Водоём её устраивает. С нею он перестал выглядеть бесхозным.

  • амурская алена

    амурская алена
    3 минуты назад

    Какая школа,на водоеме,чтоб потом работа ГСТК была,откачивать воду из эл.щитовой ,всё таки надо прислушиваться к здравомыслящим людям и природе.

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