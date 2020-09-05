Жительница благовещенского Тайваня пытается спасти пруд с дикими птицами
Жительница благовещенского района Тайвань пытается сохранить пруд, куда прилетают дикие утки. Как рассказала Наталья, в этом месте планируют построить новую школу. По мнению амурчанки, есть более удобное для строительства место, а на месте водоёма можно устроить зону отдыха.
Наталья рассказала, что пруд на Тайване появился стихийно. Раньше вода уходила в Чигиринку, но с застройкой района влага стала скапливаться в низине. Так появилось небольшое озерцо, которое облюбовали дикие утки, а с некоторых пор — и бакланы.
— Место красивое. Люди хотят оставить это место, как пруд. Сделать ещё одно место для отдыха. Тем более что в следующем году неподалеку оборудуют большую спортивную площадку. Мне кажется, проще перенести школу на более сухое место — за улицу Шафира. Там ближе и к 5-й стройке и к Карповке, и к дальним домам Тайваня. И подъезд к школе будет проще. У нас всё заставлено домами и одна узкая дорожка — будут постоянные пробки, — считает Наталья.
Сейчас общественница хочет собрать подписи единомышленников и обратиться к властям города и области.
Просмотров всего: 352