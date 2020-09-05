Жительница благовещенского Тайваня пытается спасти пруд с дикими птицами

Фото: www.instagram.com/olejna_natasha/

Наталья рассказала, что пруд на Тайване появился стихийно. Раньше вода уходила в Чигиринку, но с застройкой района влага стала скапливаться в низине. Так появилось небольшое озерцо, которое облюбовали дикие утки, а с некоторых пор — и бакланы.

— Место красивое. Люди хотят оставить это место, как пруд. Сделать ещё одно место для отдыха. Тем более что в следующем году неподалеку оборудуют большую спортивную площадку. Мне кажется, проще перенести школу на более сухое место — за улицу Шафира. Там ближе и к 5-й стройке и к Карповке, и к дальним домам Тайваня. И подъезд к школе будет проще. У нас всё заставлено домами и одна узкая дорожка — будут постоянные пробки, — считает Наталья.

Сейчас общественница хочет собрать подписи единомышленников и обратиться к властям города и области.