В городском парке Благовещенска открыли бесплатную детскую площадку

Фото: благовещенск.рф

Посетить городок «Лимпопо» маленькие посетители благовещенского горпарка теперь могут абсолютно бесплатно. Площадка ориентирована на детей от 3 до 10 лет, в их распоряжении будут горки, песочница, качели и различные снаряды, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

«Руководство парка решило сделать качели и горки бесплатными для того, чтобы отдохнуть и развлечься смогли все дети, независимо от благосостояния их семей», — говорится в сообщении.

Также в парке планируется обновить аттракционы, благоустроить территорию и расширить зону для парковки. Сейчас готовится проект реконструкции. В будущем обещают добавить 15 новых аттракционов, в том числе и экстремальные — картинг и американские горки, колесо обозрения тоже обновят.

Реконструировать будут в два этапа — в 2021 и 2022 годах.