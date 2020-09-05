В Приамурье облачно с прояснениями: прогноз на 6 сентября

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В Белогорске завтра ясно, днём небольшой дождь. Днём температура воздуха прогреется до +21 °C. Ветер южный и юго-западный 5-11 метров в секунду. В Свободном облачно, днём небольшой дождь, температура +13 °C…+20 °C. В Шимановске пасмурно, +13 °C…+17 °C, ветер южный, юго-западный и западный 4-9 метров в секунду. В Тынде облачно, +10 °C…+18 °C днём небольшой дождь, ветер северный 3-9 метров в секунду. В Зее утром и днём дождь, днём гроза, температура воздуха +14 °C...+17°C. Ветер восточный и северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Сковородине весь день пасмурно, утром небольшой дождь, воздух прогреется до +19 °C, ветер северный 3-10 метров в секунду. В Архаре, Райчихинске и Завитинске небольшой дождь с прояснениями, ночью, днём и вечером возможна гроза. Температура воздуха + 16°C...+23°C, ветер южный, юго-западный с порывами до 15 метров в секунду, сообщает Gismeteo.ru.

В столице Приамурья ветер юго-западный умеренный. Температура ночью +13 °C…+15 °C тепла, днём — 21 °C…23 °C.

Ветер по северу Амурской области северный, северо-восточный. А по югу южный, юго-западный 2-7 метра в секунду, порывы 9-14 метров в секунду. Температура ночью +10 °C…+15 °C, по северу при прояснении +5 °C…+10 °C, днем +18 °C…+23 °C тепла, местами по северу около +15 °C .